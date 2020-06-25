Xbox Live Gold Üyelerine Özel Temmuz Ayı Ücretsiz Oyunları

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerinin temmuz ayında ücretsiz oynayabileceği oyunları açıkladı. 4 oyunun içinde WRC 8 FIA World Rally Championship de var. Oyunlardan ikisi Xbox One, diğer ikisiyse Xbox 360 uyumlu oyunlar.

Haziran neredeyse bitmek üzere ve bu da demek oluyor ki yenilenmiş Xbox Live Gold oyunlarının duyurulmasının zamanı geldi. Microsoft, temmuz ayında Xbox Live Gold üyelerinin ücretsiz oynayabileceği oyunları açıkladı. Duyurulan dört oyundan ikisi Xbox One oyunuyken diğer ikisi Xbox 360 uyumlu oyunlar. Gelenek hâline gelen bir durum olarak temmuz ayının Xbox One oyunları yarış ve spor oyunu tutkunlarının ilgisini çekecek.

Temmuz ayı boyunca geçen sene yayınlanan yarış oyunu WRC 8 FIA World Rally Championship'i ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. WRC 8'de oldukça iyi bir tek oyunculu kariyer modu ve 14 ülkeden 100'ün üzerinde pist yer alıyor. Çevrimiçi çoklu oyuncu kısmındaysa haftalık yarışmalar ve turnuvalarla birlikte bir e-spor modu bulunuyor. WRC 8 ile birlikte yeni olan şeylerden biri de dinamik hava sistemi. Bu; pist koşullarını, yağmur ve kar gibi unsurlar ekleme yoluyla bozabiliyor.

Basketbol oyunu Dunk Lords da var:

İkinci Xbox One oyunu, 16 Temmuz'dan 16 Ağustos'a kadar ücretsiz erişilebilecek olan basketbol oyunu Dunk Lords. Bu oyunda benzersiz hücumlar yapabilen çok sayıda karakter bulunuyor. Dunk Lords, arcade oyun ile savaşı bir araya getiriyor. Dunk Lords, tekli oyuncuya ya da bir başka oyuncuyla iş birliği içerisinde oynamaya izin veren bir hikâyeye sahip. Oyunun arcade modunda ise 4 oyuncuya kadar oynamaya imkân veriliyor.

Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Live Gold üyeleri, Xbox 360 dönemi açık dünya aksiyon oyunu Saints Row 2'yi ücretsiz oynayabilecek. Saints Row 2 ile birlikte oyun serisi, daha fazla komedi ögesine ağırlık vererek kendisini benzer bir oynanabilirlik stiline sahip olan Grand Theft Auto'dan ayırmaya başlamıştı. Temmuz ayının geri kalanındaysa Juju ismindeki oyunu ücretsiz oynayabileceksiniz. Oyunun kahramanları şaman bir panda ve onun kertenkele dostu Peyo.

Öte yandan haziran ayının ücretsiz oyunlarından bazılarına hâlâ erişebilirsiniz. Shantae and the Pirate's Curse ile Sine Mora 30 Haziran'a kadar, Coffee Talk ise 15 Temmuz'a kadar ücretsiz.