Xbox Live Gold İçin Ocak Ayında Ücretsiz Olacak Oyunlar

Microsoft, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için ocak ayında ücretsiz olacak oyunlarını açıkladı. Microsoft'un duyurusuna göre 2021'in ilk ayında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass abonesi oyun severleri platformlarda ücretsiz dört farklı oyun bekliyor.

Microsoft, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate hizmetleri üzerinden sunduğu çeşitli fırsatlarla oyun severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu hizmetler kapsamında abonelerine her ay ücretsiz oyunlar sunan Microsoft'tan, 2021'in ilk ücretsiz oyun haberi de yeni yıla günler kala nihayet geldi.

Ocak ayında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri dört farklı oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Xbox, Xbox One ve Xbox 360 için gelecek olan ücretsiz oyunlar, farklı tarih aralıklarında erişilebilir olacak.

İşte Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate için ocak ayının ücretsiz oyunları:

Xbox One oyuncuları, ocak ayında Little Nightmares ve Dead Rising isimli iki oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Keşfedilmeyi bekleyen hikayesiyle oldukça keyifli bir oyun deneyimi sunan korku oyunu olan Little Nightmares, 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz olacak. Zombi hikayelerinden ve zombilerle savaşa girmekten hoşlanacağını düşünenlerin göz atması gereken Dead Rising ise 16 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Xbox 360 oyuncuları, ocak ayında The King of Fighters XIII'e ücretsiz olarak sahip olabilecek. Bu keyifli dövüş oyununu deneyimlemek isteyen Xbox 360 oyuncuları için oyunun ücretsiz olacağı tarih aralığı ise 1 - 15 Ocak.

Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Live Gold üyeleri için ocak ayında ücretsiz olacak son oyun, Breakdown. 2004 yapımı bir FPS olan Breakdown, kendinizi gizli askeri deneylerin ortasında 'denek' olarak bulacağını keyifli bir oyun. Breakdown, 16 - 31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olacak.