Xbox, mart güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme kapsamında Game Pass, PC ve konsol tarafının hepsi için önemli yenilikler yer aldı.

Microsoft, Xbox’ta düzenli olarak güncellemeler yapıyordu. Şimdi ise mart güncellemesinin detayları açıklandı. Bu ay, Game Pass’ten konsol ve PC tarafına kadar her konuda önemli yenilikler kullanıcılara sunuldu.

Şirket, bu ay Game Pass abonelerine ücretsiz oyunlarda önemli avantajlar sunarken Windows’un oyun çubuğunun yeni versiyonunu bizlerle buluşturuyor. Aşağıdan tüm yeniliklere göz atabilirsiniz.

Game Pass aboneleri, ücretsiz oyunlarda oyun içi hediyeler alacak

Şirketin açıklamasına göre bu hafta itibarıyla Game Pass abonesi olan kullanıcılar, ücretsiz oyunlarda oyun içi hediyeler almaya başlayacak. Bunlar; kozmetikler, karakterler, oyun içi para gibi şeyler olacak.

Buna dahil edilecek oyunlar da açıklandı. Heroes of the Storm, Naraka: Bladepoint, The Finals gibi oyunlara bu ay gelecek. Call of Duty: Warzone ve Enlisted gibi yapımlarda ise önümüzdeki ay sunulacak.

Oyun çubuğuna yeni tasarım

PC tarafında da önemli bir yenilik göreceğiz. Oyunları hızlıca açmanızı, ses kontrolleri, oyun performansı kontrolü gibi birçok şeyi sağlayan ve en sevilen Windows özelliklerinden biri olan Oyun Çubuğu’nun tasarımı değişti.

Yukarıdan yeni tasarımı görebilirsiniz. Şu anda belli kullanıcılar yeni Oyun Çubuğu’nu kullanmaya başladı. Widget’lar ve yenilenmiş arayüzü ile çok daha kullanışlı hâle geldiğini söylemek mümkün.

Konsollara yeni dinamik arka planlar geldi

Microsoft, düzenli olarak yeni arka plan stillerini Xbox Series X/S konsolu sahiplerini sunuyordu. Bunlar konsollarınızın ana ekranında hareketli arka planlar olmasını sağlayan stillerdi. Şimdi ise yenileri açıklandı. Aralarında çok sevilen yeni oyun Split Fiction’ın da olduğu arka planları aşağıdan görebilirsiniz. Bunların hepsi mart boyunca eklendi.