Bahar aylarının gelmesiyle oyun platformlarının sıra sıra büyük indirim kampanyaları yapmaya başladığını görmüştük. Bunlar arasına şimdi de PlayStation katıldı. Sony, PlayStation Store’da “İlkbahar İndirimi”ni başlattı.
PlayStation’ın İlkbahar İndirimi kampanyası, 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe kadar devam edecek. İndirimlerde büyük oyunlar da dahil binlerce yapımda %90’lara varan kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.
PlayStation İlkbahar İnidirimi'nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Call of Duty Black Ops 6 (PS5, PS4)
|2.799 TL
|1.959,30 TL (%30)
|Baldur's Gate 3 (PS5)
|2.499 TL
|1.999,20 TL (%20)
|Elden Ring (PS5, PS4)
|1.499 TL
|899,40 TL (%40)
|Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
|2.799 TL
|1.735,38 TL (%38)
|Resident Evil 4 (PS5, PS4)
|1.399 TL
|699,50 TL (%50)
|NBA 2K25 (PS5, PS4)
|2.900 TL
|725 TL (%75)
|Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)
|2.799 TL
|1.399,50 TL (%50)
|Hogwarts Legacy (PS5)
|3.149 TL
|787,25 TL (%75)
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|2.299 TL
|574,25 TL (%75)
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1.749 TL
|577,17 TL (%67)
|Battlefield 1 (PS4)
|100 TL
|25 TL (%75)
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374 TL
|93,50 TL (%75)
|The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)
|999 TL
|199,80 TL (%80)
|NFS Unbound (PS5)
|1.400 TL
|140 TL (%90)
|Asssassin's Creed Mirage (PS5, PS4)
|1.749 TL
|699,60 TL (%60)
*PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan da oynayabilirsiniz.
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.