PlayStation İlkbahar İndirimi Başladı: Binlerce Oyunda %90’lara Varan İndirimleri Kaçırmayın!

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PlayStation Store'da "İlkbahar İndirimi" başladı. Kampanyada 4000'den fazla oyunda dev indirimler sunuluyor. İşte fiyatı düşen bazı yapımlar.

Bahar aylarının gelmesiyle oyun platformlarının sıra sıra büyük indirim kampanyaları yapmaya başladığını görmüştük. Bunlar arasına şimdi de PlayStation katıldı. Sony, PlayStation Store’da “İlkbahar İndirimi”ni başlattı.

PlayStation’ın İlkbahar İndirimi kampanyası, 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe kadar devam edecek. İndirimlerde büyük oyunlar da dahil binlerce yapımda %90’lara varan kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.

PlayStation İlkbahar İnidirimi'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Call of Duty Black Ops 6 (PS5, PS4) 2.799 TL 1.959,30 TL (%30)
Baldur's Gate 3 (PS5) 2.499 TL 1.999,20 TL (%20)
Elden Ring (PS5, PS4) 1.499 TL 899,40 TL (%40)
Marvel's Spider-Man 2 (PS5) 2.799 TL 1.735,38 TL (%38)
Resident Evil 4 (PS5, PS4) 1.399 TL 699,50 TL (%50)
NBA 2K25 (PS5, PS4) 2.900 TL 725 TL (%75)
Cyberpunk 2077 (PS5, PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL (%50)
Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL 787,25 TL (%75)
Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.299 TL  574,25 TL (%75)
Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 577,17 TL (%67)
Battlefield 1 (PS4) 100 TL 25 TL (%75)
Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL  93,50 TL (%75)
The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4) 999 TL 199,80 TL (%80)
NFS Unbound (PS5) 1.400 TL 140 TL (%90)
Asssassin's Creed Mirage (PS5, PS4) 1.749 TL 699,60 TL (%60)

*PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan da oynayabilirsiniz.

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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