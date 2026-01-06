Tümü Webekno
Xbox, Neden Japonya'da Asla Başarılı Olamadı?

Xbox, dünya çapında çok satsa da Japonya'da asla başarıya ulaşamayan bir konsol. Peki bunun nedeni ne?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyada konsol yarışlarına öncülük eden belli cihazlar var: Nintendo, PlayStation ve Xbox. Uzun yıllardır bu ikili arasında bitmeyen bir rekabet olduğu bilinen bir şey. Ancak dünyanın bazı yerlerinde bu durum yaşanmıyor. Öyle ki Japonya’da Xbox tamamen başarısız olarak nitelendirilebilecek bir ürün.

Peki oyunlara çok ilgili bir ülke olmasıyla bilinen Japonya’da neden Xbox hiçbir şekilde tutmadı? Bunun arkasında aslında duyunca “Çok mantıklı.” diyeceğiniz birden fazla neden bulunuyor.

Tasarımın Japonya’ya uygun olmaması

x1

Herkesin de bildiği üzere Japonya’daki evler daha dar ve küçük olarak tasarlanıyor. Aynı şekilde ülkede taşınabilir ürünler büyük önem taşıyor. Xbox’ta ise bu durumu görmüyoruz. Öyle ki Xbox konsolları hep kalın ve büyük tasarımlara sahip oldu. Orijinal Xbox’ın devasa boyutu da bunu başlatan şeydi. Tasarımları hiçbir şekilde ülkede tutmadı.

Japon markaların tercihi

xbox2 *Bill Gates'in 2001 yılında Xbox için Japonya'da yaptığı bir reklam.

Oyun deyince akla gelen ilk ülkelerden biri Japonya’dır. Birçok oyun şirketi de Japonya’dan çıkmıştır. Dünyanın en çok satan konsolları PlayStation ve Nintendo ürünlerinin geliştiren Sony ve Nintendo da Japon şirketler. Sırf bu bile Xbox’ın ülkede başarısız olması için yeterli bir sebep.

Japonlar, direkt olarak kendi ülkelerinin şirketleri tarafından geliştirilmiş PlayStation, Nintendo gibi konsolları tercih ediyor. ABD’li Micrososft’un Xbox konsolu ise o kadar ilgi görmüyor. Japon tüketicilerin yerel markalara olan güçlü sadakati, dışarıdan gelen bir markanın rekabet etmesini zorlaştırıyor.

Oyunlar

xbao

Xbox’ın Japonya’daki en büyük engellerinden biri, oyun kütüphanesinin uzun süre boyunca batılı oyuncuların zevkine hitap etmesiydi. Japon oyuncular ise geleneksel olarak JRPG ve görsel roman tarzındaki yapımlara ilgi duyuyor. Zamanla aslında bu tarz oyunlar da sıkça Xbox’ta görülse de asla sürdürülebilirlik sağlanamadı ve konsol beklenen ilgiyi göremedi.

Xbox

