Xbox One X, Far Cry New Dawn’u 4K Çözünürlükte Çalıştırıyor

Son haberlere göre Xbox One X'in Far Cry New Dawn oyununu 4K çözünürlükte desteklediği ortaya çıktı.

Far Cry 5’in devam oyunu Far Cry New Dawn, orijinal hikayedeki nükleer patlamanın ardından ne olduğunu bizlere anlatıyor. Ana karakter Joseph Seed’in yolunu seçtiğinizde Hope County’nin nükleer bir patlamayla yerle bir olduğunu görüyorduk. Bu nükleer felaketin sonucunda yine hayatta kalanlar mevcut ve bu hikayeyi inceleyeceğiz ancak hayatta kalanlardan biri olarak.

Yeni ve büyük oyunlar çıktığı zaman konsol sahipleri hangi konsolun oyun için en iyi grafikleri vereceği konusunda bir merak içerisinde olur. Bu sebeple grafik konusunda konsollar arası bir rekabet ortaya çıkar. Son alınan haberlere göreyse Xbox One X’in Far Cry New Dawn konusunda daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Xbox One X oyunu 4K özellikte oynama imkanı sunarken PlayStation 4 Pro oyunu 1620p çözünürlükte oynatıyor. Aslında iki konsoldaki çözünürlük seviyesi de fazlasıyla başarılı ancak iki konsolda da oyunun 30 FPS değerinde olduğunu söylemekte yarar var.

Bu karşılaştırmayla birlikte Ubisoft’un Xbox One X’te limitleri zorladığını söyleyebiliriz. Çözünürlük konusunda olaylar bir ileri safhaya taşınmış olsa da oyunun akıcılığı hala 30 FPS’te olduğu için oyuncuların beklentilerini karşılayamayabiliyor. Yeni konsolların çıkışıyla birlikte tüm oyunları 60 FPS’te oynayabileceğimizi düşünüyoruz ancak bunu da zaman gösterecek.