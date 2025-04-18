Bahar aylarının gelmesiyle birçok platformun ilkbahar indirimlerinin başladığını görmüştük. Şimdiye kadar PlayStation ve Steam bu tarz etkinlikler gerçekleştirmişti. Bugün ise Xbox’tan benzer bir hamle geldi. Xbox’ta Bahar İndirimi başladı.
Xbox’ın Bahar İndirimi kapsamında yüzlerce oyun %90’lara kadar çıkan oranda indirime girdi. Kampanya, 30 Nisan 2025’e kadar devam edecek. Eğer uygun fiyata yeni oyunlar arıyorsanız bu indirimleri kesinlikle kaçırmamanızı öneririz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.
Konsol için fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 25
|2.899,99 TL
|869,99 TL (%70)
|Baldur's Gate 3
|1.300 TL
|1.040 TL (%20)
|Elden Ring
|1.099 TL
|659,40 TL (%40)
|NBA 2K25
|2.900 TL
|725 TL (%75)
|Stray
|550 TL
|330 TL (%40)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.450 TL
|478,50 TL (%67)
|Dying Light 2: Stay Human
|1.059 TL
|349,47 TL (%67)
|Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.499 TL
|749,50 TL (%50)
|Microsoft Flight Simulator
|1.000 TL
|500 TL (%50)
|Red Dead Redemption 2
|469 TL
|117,25 TL (%75)
|Hogwarts Legacy Dijital Lüks Sürüm
|2.999 TL
|749,75 TL (%75)
|Death Stranding Director's Cut
|819 TL
|409,50 TL (%50)
|Batman: Arkham Collection
|307,50 TL
|46,12 TL (%85)
|Star Wars Jedi: Survivor
|2.899,99 TL
|724,99 TL (%75)
|It Takes Two
|1.499,99 TL
|449,99 TL (%70)
Fiyatı düşen oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
PC için fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Death Stranding Director's Cut
|819 TL
|409,50 TL (%50)
|Subnautica
|1.050 TL
|346,50 TL (%67)
|A Plague Tale Requiem
|550 TL
|220 TL (%60)
|ARK: Survival Ascended
|1.150 TL
|575 TL (%50)
|As Dusk Falls
|199 TL
|49,75 TL (%75)
|StarAtomic Heart
|700 TL
|245 TL (%65)
|Back 4 Blood Ultimate Edition
|999 TL
|99,90 TL (%90)
|Deathloop
|600 TL
|120 TL (%80)
|Dishonored 2
|800 TL
|160 TL (%80)
|DOOM Eternal
|470 TL
|117,50 TL (%75)
|Marvel's Guardians of the Galaxy
|1.249 TL
|187,35 TL (%85)
|Hell Let Loose
|1.499 TL
|749,50 TL (%50)
|Remnant 2
|1.186,99 TL
|593,49 TL (%50)
|Resident Evil 2
|1.749 TL
|437,25 TL (%75)
|Starfield
|1.150 TL
|690 TL (%40)
Fiyatı düşen oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.