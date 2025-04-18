Xbox, çok beklenen Bahar İndirimi kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında yüzlerce konsol ve PC oyunu %90'lara varan oranda indirime girdi.

Bahar aylarının gelmesiyle birçok platformun ilkbahar indirimlerinin başladığını görmüştük. Şimdiye kadar PlayStation ve Steam bu tarz etkinlikler gerçekleştirmişti. Bugün ise Xbox’tan benzer bir hamle geldi. Xbox’ta Bahar İndirimi başladı.

Xbox’ın Bahar İndirimi kapsamında yüzlerce oyun %90’lara kadar çıkan oranda indirime girdi. Kampanya, 30 Nisan 2025’e kadar devam edecek. Eğer uygun fiyata yeni oyunlar arıyorsanız bu indirimleri kesinlikle kaçırmamanızı öneririz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.

Konsol için fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 25 2.899,99 TL 869,99 TL (%70) Baldur's Gate 3 1.300 TL 1.040 TL (%20) Elden Ring 1.099 TL 659,40 TL (%40) NBA 2K25 2.900 TL 725 TL (%75) Stray 550 TL 330 TL (%40) Avatar: Frontiers of Pandora 1.450 TL 478,50 TL (%67) Dying Light 2: Stay Human 1.059 TL 349,47 TL (%67) Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.499 TL 749,50 TL (%50) Microsoft Flight Simulator 1.000 TL 500 TL (%50) Red Dead Redemption 2 469 TL 117,25 TL (%75) Hogwarts Legacy Dijital Lüks Sürüm 2.999 TL 749,75 TL (%75) Death Stranding Director's Cut 819 TL 409,50 TL (%50) Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL (%85) Star Wars Jedi: Survivor 2.899,99 TL 724,99 TL (%75) It Takes Two 1.499,99 TL 449,99 TL (%70)

Fiyatı düşen oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

PC için fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Death Stranding Director's Cut 819 TL 409,50 TL (%50) Subnautica 1.050 TL 346,50 TL (%67) A Plague Tale Requiem 550 TL 220 TL (%60) ARK: Survival Ascended 1.150 TL 575 TL (%50) As Dusk Falls 199 TL 49,75 TL (%75) StarAtomic Heart 700 TL 245 TL (%65) Back 4 Blood Ultimate Edition 999 TL 99,90 TL (%90) Deathloop 600 TL 120 TL (%80) Dishonored 2 800 TL 160 TL (%80) DOOM Eternal 470 TL 117,50 TL (%75) Marvel's Guardians of the Galaxy 1.249 TL 187,35 TL (%85) Hell Let Loose 1.499 TL 749,50 TL (%50) Remnant 2 1.186,99 TL 593,49 TL (%50) Resident Evil 2 1.749 TL 437,25 TL (%75) Starfield 1.150 TL 690 TL (%40)

Fiyatı düşen oyunların tamamına buradaki bağlantı ​üzerinden ulaşabilirsiniz.