Xbox Series X'in 8K Desteğine Sahip Olacağı Ortaya Çıktı

Bu sene çıkması beklenen iki rakip konsol olan PS5 ve Xbox Series X'in sahip olacağı özellikler uzun süredir tartışılıyor. Xbox'ın sahip olacağı belli edilen yeni bir özellik, hangi konsolun daha iyi olacağı sorusunun cevabını oluşturan parçalara bir yenisini daha ekliyor.

Oyun konsolları açısından çok hareketli olacağı şimdiden görülebilen 2020 yılında Xbox Series X konsolunun da çıkarılacağı resmi olarak açıklandı. Yılın sonlarına doğru çıkması beklenen yeni Xbox’ın ne gibi özelliklere sahip olacağı üzerine oluşan merak da gittikçe artmaya başladı.

Artan merak karşısında kayıtsız kalmayan Microsoft, yakın zamanda Xbox Series X konsolu hakkında heyecan verici bilgiler verdi. Bu yeni bilgiler yeni Xbox konsoluyla oyun oynamanın ekran üzerinde neye benzeyeceği hakkında fikir yürütmeyi kolaylaştıran nitelikte oldu.

Haber bir Twitter profil resmi ile verildi

Microsoft’un oyun bölümü başkan yardımcısı Phil Spencer, kendi Twitter hesabının profil resmini Xbox Series X’in ana işlemcisinin resmiyle değiştirdi. Normalde konsollarda tek başına bir donanım biriminin özellikleri hedef kitlede heyecan yaratmak için yeterli değil. Ancak bu işlemci fotoğrafı yeni Xbox konsolunun özellikleriyle basitçe övünmek için gayet yeterli bir reklam olmuş.

Fotoğrafta bulunan işlemcinin üzerine işlenmiş Xbox Series X kod adı “Project Scarlett” yazısının yanı sıra ‘8K’ ibaresi fotoğrafın en dikkat çekici detayı oldu. Anlaşılan o ki fotoğrafın profil fotoğrafı olarak ayarlanmasındaki amaç, yeni Xbox Series X’in büyüleyici 8K görüntü kalitesine sahip oyunları destekleyecek olmasını duyurmaktı.

8K hakkında ne biliyoruz?

Henüz yeni bir özellik sayılan 8K görüntü kalitesi özelliği yeni nesil televizyon satın alırken dikkat edilecek özelliklerden biri olacak. 8K özelliğine sahip bir televizyon 7680x4320 piksel çözünürlüğünde bir görüntü kalitesi sağlayacak. Bu da yüksek çözünürlüklü 1080p ekranlardan 16 kat daha net, keskin ve canlı görüntüler elde etmek demek.

Bu görüntü kalitesinin yeni Xbox konsolunda kullanılacak olması oyunculara çok daha kapsamlı ve detaylı bir oyun deneyimi sunacak. Ancak tabii ki bu deneyimden tamamen yararlanmak için Xbox Series X konsolunun yanında bir de 8K çözünürlüklü televizyon gerekecek.