Ünlü Analistten PS5 ve Xbox Series X'e Fiyat Tahmini Geldi

Ünlü analist Daniel Ahmad, Twitter üzerinden önümüzdeki yıllarda çıkması beklenen yeni nesil konsollar için fiyat tahmininde bulundu. Daniel, yaptığı tahminle bazı kişilerin hayallerini yıkabilir.

Konsol tutkunlarının heyecanla PlayStation 5 ve Xbox Series X’in gelişmelerini takip ettiği şu dönemde yeni bir varsayım daha yapıldı. Niko Partners’ta kıdemli analist olan Daniel Ahmad, iki konsol için de fiyat tahmininde bulundu. Daniel, söyledikleriyle konsol tutkunlarını biraz üzdü.

Twitter üzerinden tahminlerini paylaşan Daniel Ahmad, PlayStation ve Xbox’ın beklenen konsollarının oyuncuların tahmin ettiğinden biraz daha tuzlu olabileceğini söyledi. Endüstriyi yakından takip eden Daniel, beklenen konsolların 400 doların altında olmayacağını belirtti.

Şirketler, kullanıcı çekmek için fiyat kırabilir:

Daniel Ahmad’ın tweet'lerinde de bildirdiği üzere konsollarda bulunacak işlemci, NVMe, SSD ve GDDR 6 RAM’ler, zaten 400 doların yarısından fazlasına mal oluyor. Dolayısıyla her iki konsolun da Daniel’in dediği gibi 400 doların altında olmasını beklemek ütopik olabilir.

Daniel Ahmad’ın tahminleriyle birlikte paylaştığı umutlandırıcı bir detay daha var. Daha önce de gördüğümüz üzere konsol yapımcıları, ürünlerini piyasaya sürdüğünde ilk başta zarara uğruyor. Örneğin PlayStation 4 piyasaya sürüldüğünde Sony, fazla kâr elde edememişti.

Yani her iki konsolun da 400 dolar seviyelerinde olması tamamen imkânsız olmayabilir. Şöyle bir hatırlatma yapalım; PlayStation 3 ilk piyasaya sürüldüğünde 500 dolarlık fiyat etiketine sahipti ancak konsolun Sony’ye olan maliyeti 800 dolar civarındaydı.

Tahminlerinin arka planını anlatmaya devam eden Daniel Ahmad, bu kez yeni Xbox’ın Microsoft’a ne kadara mâl olacağını hesapladı. Daniel’e göre bu fiyat 460 dolar ile 520 dolar arasında ancak bu rakamın içinde araştırma ve geliştirmeye giden harcamaların olmadığını da hatırlatalım.

Daniel Ahmad’ın söylediği şeylerin yalnızca bir tahmin olduğunu söyleyelim ancak kendisinin endüstri hakkında bilgisi göz önüne alındığında biraz da olsa içimiz kararmıyor değil. Umarız yeni nesil konsollar biraz daha uygun fiyat etiketleriyle piyasaya sürülür.