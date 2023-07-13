Xbox, oyunculara daha güvenilir bir ortam sağlamak için yapılan çevrimiçi sesli sohbetlerin raporlanacağını duyurdu.

Xbox, kullanıcıların oyun oynarken uygunsuz sesli sohbetleri bildirebilmeleri için üzerinde çalıştığı yeni bir güvenlik özelliğini test ettiğini açıkladı.

Kullanıcıların, çevrimiçi oyun oynarken sohbet esnasında uygunsuz sözlü davranışlarla karşılaştıklarında artık bunu kaydederek raporlayabilecekler. Peki nasıl?

Özellikle çevrimiçi oyunlarda kişilerin güvenliğini destekleyen bir özellik.

Online oyunlarda en çok karşılaşılan durumlardan biri bazen sesli sohbet sırasında maruz kalınan uygunsuz ifadeler oluyor. Kişinin güvenliğini tehdit eden, zorbalayan argo ifadeleri ve küfürleri en aza indirmek için Xbox, böyle bir güvenlik sistemi oluşturmayı amaçlamış.

Xbox Insider’ın Xbox Alpha ve Alpha-skip üyelerine sunduğu özellik, argo sesli sohbetlerin kayıt altına alınarak raporlanabilmesini sağlayacak.

Oyuncular, topluluk standartlarını ihlal ettiğini düşündükleri sesli sohbetleri 60 saniye olarak kaydedebilecek.

Uygunsuz sohbetle karşılaşan oyuncular, kaydettikleri görüntüleri incelemeleri adına Xbox Güvenlik Ekibi ile paylaşabilecek. Bu özellik, sesli sohbetin kullanıldığı hemen her oyunda çalışacak.

Oyuncuların, oyun oynarken kendilerini rahat hissetmeleri için geliştirilen bu özellik, artık kişilere olabildiğince rahatlık ve güvenlik sağlayacak gibi duruyor. Ayrıca raporlanan bu sohbetin tamamen güvenli olduğu ve bu konuşmaların hiç kimseyle paylaşılmayacağı da duyuruldu.

Sesli sohbet raporlama özelliği şu an Xbox Insiders programı aracılığıyla ABD, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda’da hizmete sunuluyor. Ancak zamanla diğer diller için de destek ekleneceği vurgulandı. Bu diller arasında Türkçe’nin de olma ihtimali epey yüksek. Şu anda test aşamasında olan bu özelliğin ise tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.