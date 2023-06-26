Xbox, Barbie filmi için Warner Bros. ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu ortaklık kapsamında Forza Horizon 5'e Barbie araçlarının geleceği açıklandı. Ayrıca, filmden ilham alan Barbie bir konsol da duyuruldu.

Greta Gerwig imzalı Barbie, şüphesiz bu yılın en çok beklenen filmlerinden. Margot Robbie ve Ryan Gosling’i başrolde göreceğimiz, ikonik Barbie bebekleri beyaz perdeye taşıyacak film, 21 Temmuz günü vizyona girecek.

Vizyona girişine bir aydan daha az bir süre kala Xbox, filmin yapım şirketi Warner Bros., ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Ortaklık kapsamında Barbie filminden ilham alan içerikler ve hatta bir konsol tanıtıldı.

Forza Horizon 5’e Barbie araçları geldi

Xbox tarafından bugün yapılan açıklamada, Barbie filmi temalı içeriklerin popüler yarış oyunu Forza Horizon 5’e geleceği ifade edildi. Oyuncular, Barbie’nin kullandığı, pembe renkli 1956 Chevrolet Corvette EV’ye ulaşabilecek.

Öte yandan, Ken’in kullandığı 2022 GMC Hummer EV de oyuna eklenecek. Tüm Forza Horizon 5 oyuncularına bugün itibarıyla hediye olarak verilen bu araçlara, mesajlar kısmından ulaşılabilecek.

Barbie temalı Xbox da geliyor

Warner Bros. ve Xbox ortaklığı kapsamında gelen bir diğer şey ise Barbie’den ilham alan konsol. Barbie’nin ikonik “rüya evi”nden esinlenerek oluşturulan pembe renk ağırlıklı bu konsol, yukarıdaki fotoğraftaki gibi gözükecek. Ayrıca Barbie ve Ken’in kıyafetleri ilham alarak oluşturulan filme özel oyun kumandaları da konsolla birlikte gelecek. Xbox, konsolu “son yıllardaki en eğlenceli özel konsol tasarımlarımızdan biri” olarak tanımlıyor.

Tıpkı diğer benzer özel tasarım konsollarda olduğu gibi Barbie temalı Xbox da satışa sunulmayacak. Ancak Xbox, kullanıcıların bu özel Xbox Series S’i kazanma şansının olacağını söylüyor. Şirket, 10 Temmuz günü Xbox Twitter hesabı veya Microsoft Rewards aracılığıyla hayranların bu şansı elde edeibleceğini ifade ediyor.