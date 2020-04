Bazı şirketlerin çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çekilişler yaptığı artık biliniyor. İşte bu şirketlerden bir tanesi de Microsoft oldu. Şirket, Twitter’da yaptığı bir çekilişte Sonic tasarımlı Xbox One konsolu hediye ediyor.

Oyun uyarlamalarının son yıllarda oldukça popüler olduğunu söylesek pek de yanlış olmaz. Oyun uyarlamaları akımının son örneklerinden bir tanesi ise bu sene 14 Şubat’ta vizyona giren Sonic the Hedgehog filmi olmuştu.

Koronavirüs sebebiyle vizyon ömrü çok da uzun olmayan film dijital platformlarda boy göstermeye başladı. Ancak filmin gişede çok da kötü bir performans ortaya koymadığını söylemek gerekiyor. 85 milyon dolar bütçeye sahip olan film, dünya genelinde 306 milyon dolar gibi bir gişe geliri elde etmeyi başardı.

Sonic tasarımlı Xbox One konsolu

Gişede oldukça başarılı bir iş çıkardığını söyleyebileceğimiz mavi kirpi Sonic, bir de Microsoft ile iş birliğine gitti. Microsoft, Sonic’e özel olarak tasarlanmış bir Xbox One konsolu çıkardı. Konsolun üstünde kocaman bir Sonic görseli bulunuyor ve ayrıca konsolun kontrolcüsü de şık diyebileceğimiz mavi bir renge sahip.

Bu konsola sahip olmak için yapılması gereken tek şey ise Xbox’ın resmi Twitter hesabından attığı bu tweeti retweetlemek. Bu çekilişe katılmanın tek koşulu ise Xbox Live’ın resmi olarak yer aldığı bir ülkede bulunmak ve Türkiye, bu kritere uyuyor. 14 Nisan 2020’de bitecek olan bu çekilişe ayrıca 18 yaşından büyükler katılabiliyor.

Tabii şu an 1 Nisan’da olmamız sebebiyle bunun bir şaka olup olmadığı akıllara gelebilir. Ancak resmi Xbox sayfasından atılan tweette ayrıca çekilişe katılmak için gerekli olan kuralların detaylı bir şekilde belirtildiği bir sayfanın bağlantısı da bulunuyor. Yani şu an için Sonic tasarımlı Xbox One’ın şaka olduğunu düşündürtecek hiçbir sebep yok.

Peki, siz Sonic the Hedgehog tasarımlı Xbox One konsolunun tasarımını nasıl buldunuz? Bu özel tasarım konsolla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.