Xbox tarafından paylaşılan yeni bir görsel insanların nefesine odaklanmasına ve sakinleşmesine yardımcı oluyor. Xbox’ın neden böyle bir paylaşım yaptığı ise merak konusu.

Geçtiğimiz aylar bütün dünya için oldukça stres dolu oldu. Ülkemiz de bu durumdan nasibini aldı. Haliyle bu süreçte gergin ya da huzursuz hissetmek oldukça normal. Benzer bir durum teknoloji firmaları için de geçerli.

Xbox Series X ve Xbox Series S’in gelişine kısa bir süre kala Microsoft ekibi de herkes kadar gergin hissediyor. Üstelik ekip bu durumun da farkında. Bu nedenle de Twitter hesaplarından bir görsel yayınladılar.

Nefes egzersizi ile sakinleşmek

“Gezinmeye bir ara ver ve biraz iç huzur bul”

Video ilk başta standart bir nefes egzersizi videosu gibi başlıyor. Yönlendirmeler de ona göre uyumlu bir şekilde ilerliyor. Sizden sakin, rahat bir yer bulup orada egzersize başlamanız isteniyor. Sonrasında ise içerik biraz daha değişiyor.

Nefes egzersizi videosunda sıkıntılarınızı, son kaybedilen oyunu kenara bırakmanız isteniyor. Ayrıca “kazara üstünüze çekebileceğiniz NPC’lerden uzak olmanız” da isteniyor. Hatta giydiğimiz dış zırhları ve satmak için topladığımız eşyaları bırakabileceğimiz belirtiliyor.

Bir nefes egzersizini oyun terimlerini kullanarak gerçekleştiren bu video oldukça dikkat çekici. Video kendisini nefes egzersizi eğitim seviyesi olarak tanımlıyor. Hatta videonun sonunda bir de “calmness perk” kazanıyoruz.

Sükunet önemlidir

Videodaki egzersizi yaptıktan sonra biz kendimizi en azından birkaç dakikalığına daha sakin hissetmeyi başardık. Biraz ilginç bir içerik olsa da nefes egzersizi aslında oyunculara yardımcı olabilecek bir fikir. Özellikle çevrimiçi oyunlarda yaşanan gerginlikler sık sık eleştiri konusu olurken bu tür denemeler daha da öne çıkıyor.

Xbox Series X ve S’in ilk çıktığı dönemde karşımıza çıkacak olan oyunlar pek de iç huzurla alakalı değil. Üstelik Halo Infinite’in 2021’e ertelenmiş olması pek çok oyunseveri de kızdırıyor. Yine de Xbox’ın herkesi sakinleştirme girişimi saygıyı hak ediyor.