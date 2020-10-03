Xbox Series X ve Xbox Series S, Ülkemizde Ön Siparişe Açıldı

Microsoft'un yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Series S, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Daha önce fiyatı 4.699 TL ve 7.499 TL olarak açıklanan konsollar, %50 gümrük vergisinin uzatılması sebebiyle 5.399 TL ve 9.299 TL'den ön siparişe açıldı.

Yeni nesil oyuncu konsollarından Microsoft tarafına ait olan Xbox Series X ve Xbox Series S, rakibi PlayStation 5'e karşı elini daha açık oynayan taraf olmuştu. Microsoft tarafı hem konsolun tasarımını hem de fiyatını rakibine göre daha önce açıklamıştı.

Benzer bir durum konsolların ülkemizdeki ön siparişi ve ön sipariş fiyatı için de gerçekleşti. Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları Türkiye'de ön siparişe açıldı ve doğal olarak ön sipariş fiyatları belli oldu.

Xbox Series S ve Xbox Series X Türkiye'de ön siparişe açıldı

İlk olarak yeni nesil konsolun küçük üyesi Xbox Series S ile başlayalım. Xbox Series S, abisi Xbox Series X ile oldukça benzer özelliklere sahip olsa da aralarında depolama, Blu-ray disk girişi ve çözünürlük gibi farklar bulunuyor.

Blu-ray disk girişinin bulunmadığı, yani oyunların sadece dijital platformlardan satın alınıp indirilerek oynanabileceği Xbox Series S, 512 GB depolama alanına sahip. Ayrıca bu konsolda 4K video oynatma özelliği bulunsa da 4K çözünürlüğünde oyun oynanamıyor. Tabii bunun ne kadar büyük bir fark olduğu tamamen kullanıcıya kalmış durumda. Daha önce ülkemizde 4.699 TL olarak açıklanan Series S'in fiyatı ise ekimde bitmesi gereken %50 ek gümrük vergisinin aralık ayına uzatılması sebebiyle 5.399 TL'ye yükseldi.

Tasarım seçimi sebebiyle eleştirilen ve çeşitli şakaların kurbanı olan 1 TB depolama alanına sahip Series X, yeni nesil konsolların deyim yerindeyse amiral gemisi koltuğunda oturuyor. Yeni nesil oyuncu konsolları arasında en güçlü donanıma sahip olduğu ifade edilen Xbox Series X'te, Series S'te yer almayan Blu-ray disk girişi ve oyunlarda 4K çözünürlük desteği bulunuyor.

Xbox Series X'in de fiyatı, tıpkı Series S'te olduğu gibi %50 gümrük vergisinin aralık ayına kadar uzatılması sebebiyle artış yaşadı. Daha önce 7.499 TL olarak açıklanan konsolun fiyatı 9.299 TL'ye ulaştı. Yeni nesil Xbox konsollarının ön siparişlerini verebileceğini distribütörlere buradan ulaşabilirsiniz.