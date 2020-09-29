EA Play'in Xbox Game Pass'e Dahil Edileceği Tarih Açıklandı

Bugün Xbox ekibi tarafından yapılan açıklamayla birlikte EA Play hizmetinin Xbox Game Pass'e ne zaman dahil edileceği netleştirildi. Ancak açıklamada yalnızca konsol oyunları için kesin tarih verildi. PC oyuncularınaysa yalnızca bir zaman dilimi gösterildi.

Geçtiğimiz haftalarda oyuncuları fazlasıyla sevindiren bir gelişme yaşanmıştı. Yüzlerce oyunu ayda uygun bir fiyata oynayabilmenize imkân tanıyan Xbox Game Pass hizmeti, Electronic Arts ile Microsoft arasında yapılan anlaşmayla birlikte çok daha cazip hâle gelmişti. Bu anlaşmayla birlikte EA Play, bünyesindeki oyunlarla birlikte Xbox Game Pass abonelerine ek ücret talep edilmeden sunulacaktı.

Electronic Arts ve Microsoft arasında yapılan anlaşmayla birlikte Xbox Game Pass oyuncuları, FIFA 20, Titanfall 2, Need For Speed Heat ve Battlefield serisi dahil pek çok oyunu oynama fırsatı bulacaklardı. Ancak oyuncuları sevilen bu anlaşma açıklandığında iki şirket de hizmetin ne zaman aktif olacağını net bir şekilde söylememişti.

EA Play, 10 Kasım'dan itibaren Xbox Game Pass Ultimate'te:

İşte bugün Xbox ekibi, Xbox Game Pass üyelerinin hangi tarihten itibaren EA Play'e erişebileceklerini açıkladı. Fakat bugün yapılan açıklama da bazı oyuncuları üzecek cinstendi. Açıklamaya göre Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip Xbox konsol oyuncuları, 10 Kasım tarihinden itibaren EA Play'e erişebilecekler.

Yani Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip Xbox konsol oyuncuları, Xbox Series S ve X'in çıktığı gün EA Play'e erişim sağlayacaklar. Öte yandan hizmetin bilgisayar oyuncuları için olan versiyonu PC için Xbox Game Pass aboneleri, 10 Kasım tarihi yerine daha ileri bir tarihte EA Play'den yararlanabilecekler.

Açıklamaya göre PC için Xbox Game Pass aboneleri, ancak aralık ayından itibaren EA Play oyunlarını oynayabilecekler. Açıklamada oyuncular için bir zaman verilmiş olsa da kesin bir tarih belirtilmedi. Ancak kasım ayı içinde PC için Xbox Game Pass abonelerinin tam olarak ne zaman EA Play'e kavuşacakları açıklanacaktır.

Microsoft ve Electronic Arts arasında yapılan bu anlaşma şüphesiz ki Xbox Game Pass hizmetini diğer oyun aboneliği hizmetlerinden çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Halihazırda oldukça uygun olan bu hizmet, EA Play oyunlarının da eklenmesiyle oyunculara daha fazla haz yaşatacak.