Xbox Uygulaması Artık Steam Oyunlarınızı da Gösteriyor

Microsoft, Windows’taki Xbox PC uygulamasını yeniledi. Güncellemeyle birlikte farklı mağazalardaki oyunlar tek bir kütüphane altında toplanıyor.

Microsoft, Windows için Xbox PC uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi. Artık uygulama sadece Xbox’taki oyunları değil, Steam ve Battle.net gibi farklı mağazalardaki oyunları da tek yerde gösterecek. Böylelikle bilgisayara kurulan oyunlar doğrudan bu uygulama üzerinden görülebilecek ve başlatılacak.

Microsoft, bu toplu kütüphane özelliğini bir süredir Xbox Insider kullanıcılarıyla deniyordu. Sistem özellikle Xbox Ally gibi taşınabilir cihazlarda tam ekran oyun deneyimi için tasarlandı. Bunun yanında güncelleme, Xbox PC uygulamasını Windows’ta oyunların toplandığı merkez haline getirme planının da bir adımı.

“Kütüphanem” ve “Uygulamalarım” bölümleriyle oyun ve uygulamalar tek yerde

Desteklenen mağazalardan yüklenen oyunlar otomatik olarak “Kütüphanem” bölümünde ve kenar çubuğundaki “En Son” listesinde görünecek. Aynı zamanda uygulamaya eklenen “Uygulamalarım” bölümü sayesinde tarayıcılar, oyun araçları ve farklı mağazalar gibi üçüncü taraf yazılımlar da doğrudan kurulup çalıştırılabilecek. Yeni özellik özellikle taşınabilir cihazlarda birden fazla mağazadan oyunlara erişimi kolaylaştıracak.

Microsoft, yakında Xbox uygulamasına bulut üzerinden oynama ve oyun geçmişi özelliği de ekleyecek. Böylece konsolda bilgisayarda ya da taşınabilir cihazda oynanan oyunlar senkronize olacak ve “Kaldığın Yerden Devam Et” listesinden direkt devam etmek mümkün olacak.