Steam Fiyatı 18 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Popüler oyun platformlarından Indiegala, Steam'de 18 TL'ye satılan Disgraced isimli bir oyunu ücretsiz yaptı. Bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan Disgraced, yarıyıl tatilini dört gözle bekleyen oyunseverler için eğlenceli bir alternatif olabilir.

Türkiye yavaş yavaş, bir eğitim sezonunun daha sonuna doğru yaklaşıyor. İlk ve orta öğretimde eğitimlerine devam eden öğrenciler, kısa bir süre sonra yarıyıl tatiline başlayacaklar. Ayrıca üniversite öğrencileri de yavaş yavaş final ve bütünleme dönemini geride bırakıyorlar. Dolayısıyla da gençler, çok uzun olmasa da biraz dinlenme ve gevşeme imkanı bulmuş olacaklar.

Sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte gençler, daha çok bilgisayarları ve oyun konsollarıyla vakit geçirecekler. Elbette bu durum, beraberinde yeni oyun arayışlarını da getiriyor. Şimdiyse sizlere, Steam fiyatı 18 TL olan Disgraced isimli bir oyundan bahsedeceğiz. Dünyanın popüler oyun platformlarından bir tanesi olan Indiegala, kısa süreliğine bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Bu platform oyununda kendi karakterinizi yaratıyor ve size verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bir süre sonra oyunun genel kavramı genişliyor ve kendi ekibinizi kurarak görevleri yapmaya başlıyorsunuz. İyi bir kurguya sahip olan oyun, haksızlık ve yolsuzluklarla ön plana çıkmış olan bir hükümete karşı çıkarılan isyanları konu ediniyor. Ancak bu isyanlarda başarılı olmak için, iyi bir planlama yapmanız gerektiğini unutmayın.

Disgraced, özellikle de grafiksel anlamda büyük beklentiler içerisine girmemeniz gereken bir oyun. Ancak oyunun fazlasıyla gelişmiş bir yapısının olması ve hemen her detaya müdahale edebiliyor olmanız, Disgraced'in tüm eksilerini bir kenara bırakmanıza yardımcı oluyor. Sistem gereksinimleri açısından da yorucu olmayan Disgraced, sömestr tatilinizde vakit geçirebileceğiniz farklı bir deneyim olabilir.

Oyun, Indiegala üzerinden ücretsiz edinilebileceği için, Steam kütüphanesine eklenemiyor. Ancak Indiegala'nın da kendisine ait bir kütüphanesi bulunuyor. Yani hem Disgraced hem de Indiegala tarafından ücretsiz olarak sunulan diğer oyunları, doğrudan Indiegala içerisindeki kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi de Disgraced'e ücretsiz olarak nasıl sahip olacağınıza bakalım.

Disgraced'e ücretsiz olarak sahip olmak için yapmanız gerekenler

İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanın ve Disgraced 'in Indiegala sayfasına erişin.

'in Indiegala sayfasına erişin. Karşılaştığınız sayfada oyunla ilgili genel bilgileri içeren bir makale göreceksiniz. Bu makalenin hemen sonunda ise " Login to add to your library " isimli bir buton bulacaksınız. Bu butona tıklayın.

" isimli bir buton bulacaksınız. Bu butona tıklayın. Oyuna ücretsiz olarak sahip olmanız için bir Indiegala hesabınızın olması gerekiyor. Karşınıza çıkan sayfa da aslında bu giriş paneli. Google ya da Facebook hesabınızla otomatik olarak giriş yapabileceğiniz gibi manuel olarak kayıt işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz.

ya da Facebook hesabınızla otomatik olarak giriş yapabileceğiniz gibi olarak kayıt işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra yeniden burada bulunan bağlantıyı kullanarak kampanya sayfasına erişin. Bu kez makalenin altında yer alan bölümün değiştiğini göreceksiniz.

göreceksiniz. " Add to your library " isimli butona tıklayın. Bu buton, Disgraced'in Indiegala kütüphanenize eklenmesini sağlayacaktır.

" isimli butona tıklayın. Bu buton, Disgraced'in Indiegala kütüphanenize eklenmesini sağlayacaktır. Butona basıp birkaç saniye bekledikten sonra " Go to library " isimli butonun geldiğini göreceksiniz. Bu butona tıklayın.

" isimli butonun geldiğini göreceksiniz. Bu butona tıklayın. Yönlendirildiğiniz sayfa, oluşturduğunu Indiegala hesabına ait genel bir hesap sayfasıdır. Bu sayfada, hemen aşağıdaki gibi görünen bir bölümle karşılaşacaksınız.

"Showcase Library" isimli menünün altında, Indiegala'dan ücretsiz olarak aldığınız Disgraced'in yer aldığını göreceksiniz. Oyunun isminin devamında bulunan Windows logosunun üzerine tıklayın. Oyun doğrudan indirilmeye başlayacaktır.

Disgraced'e ücretsiz olarak sahip olmanız için yapmanız gerekenler işte bu kadar basit. Böylelikle Steam'de 18 TL karşılığında satın alınabilen Disgraced'e ücretsiz olarak sahip olmuş olacaksınız.