Ubisoft'un birkaç kez ertelediği Call of Duty rakibi FPS oyunu XDefiant, çıkar çıkmaz sorunlarla gündeme geldi. Birçok oyuncu, oyunun sunucularına erişim sağlayamadı.

Ubisoft’un yıllardır üzerinde çalıştığı FPS oyunu XDefiant, birkaç ertelemenin ardından nihayet dün çıkış yaptı. Şirket, çok oyunculu bir arena nişancısı olan yapımla Call of Duty’e rakip olmak istiyordu. Ancak gelen bilgiler, oyunun pek de iyi bir başlangıç yapmadığını ortaya koydu.

Oyuncular, dün akşam TSİ 20.00 sularında çıkışını yapan XDefiant’ta ciddi sorunlar yaşadı. Birçok kişi, oyunu oynamak için sunuculara erişemediğini bildirdi.

Ubisoft, sorunu düzeltmeye çalışıyor

Bazı oyuncular online sunuculara erişebilirken diğerleri problemlerle karşılaştı. Oyuna girmek istediklerinde uzun kuyruklarda bekletilenler veya oyuna katılma seçeneğini göremeyenler oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan geri bildirimlere baktığımızda “eşleşme hatası” gibi sorunlarla karşılaşıldığını görebiliyoruz.

Yaşanan tüm bu sorunların ardından Ubisoft’tan bir açıklama geldi. Şirket XDefiant’ın resmî X hesabından dün akşam yapılan paylaşımda eşleştirme ve sunucu sorunlarının farkında olduğunu, çözmek için üzerinde çalıştığını belirtti. Benzer bir açıklama oyunun yapımcısı Mark Rubin’den de geldi.

Ubisoft, birkaç saat sonra iyileştirmeler görüldüğünü de ekledi. Ancak tam çözülüp çözülmediği konusunda hâlâ bilgi yok. Yani ilk baştaki kadar yaygın olmasa da oyuncular sorun yaşamaya devam ediyor olabilir.

Bu tarz çevrim içi çok oyunculu yapımlardaki sunucu sorunlarını sık sık görüyoruz. Bu yüzden XDefiant’ın yaşadığı durum pek şaşırtıcı değil. Ancak uzun yıllardır beklenen ve kaç kez ertelenen bir oyunda direkt en başta bu tarz çok sayıda kişiyi etkileyen bir problemin yaşanmasının, oyuncuları biraz hayal kırıklığına uğrattığını söylemek mümkün.

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