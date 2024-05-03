Ubisoft, 2 kez ertelediği Call of Duty rakibi çok oyunculu FPS oyunu XDefiant'ın çıkış tarihini açıkladı. Peki nasıl bir oyun olacak? İşte hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Ubisoft, Temmuz 2021’de “XDefiant” ismini verdiği yepyeni bir çoklu oyunculu FPS oyunu tanıtmıştı. Ancak Call of Duty’ye rakip olması beklenen oyun, bir türlü istenilen seviyeye gelememesinden dolayı sürekli erteleniyordu. Orijinal çıkış tarihi Ekim 2023’tü ancak sonrasında süresiz ertelendi. Mart 2024’te çıkması bekleniyordu ancak birkaç ay önce yapılan bir açıklamayla tekrar ileri bir tarihe itildiği duyuruldu.

Şimdi ise nihayet beklenen açıklama geldi. Ubisoft, sitesi üzerinden yaptığı bir paylaşımla 3 yılın ardından oyunun nihayet çıkış yapacağını duyurdu.

XDefiant, 21 Mayıs’ta piyasaya sürülecek

Şu ana kadar sınırlı sayıda kişinin katılabildiği testleri gerçekleştirilen XDefiant, 21 Mayıs 2024 tarihinde geniş çapta çıkış yapacak. Oyun; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için gelecek.

Ubisoft, oyunun “ön sezonunun” 6 hafta süreceğini, 1. sezonun ise bu bittikten sonra başlayacağını belirtiyor. Oyuncular, 6v6’ya kadar birçok farklı şekilde arkadaşlarıyla PvP türündeki oyunu deneyimleyebilecekler. Şirket, oyunda 5 farklı mod, 14 harita, 44 eklentili 24 silah ve Far Cry’dan Splinter Cell’e kadar popüler Ubisoft serilerinden ilham alan ve her biri farklı yeteneklere sahip beş oynanabilir grubu da göreceğimizi söylüyor.

XDefiant ücretsiz mi?

XDefiant, tamamen ücretsiz oynanabilir bir oyun olarak tüm platformlarda çıkış yapacak.

XDefiant sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit)

Windows 10, Windows 11 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen5 1400 3,2 GHz, Intel i7-4790k 4,0 GHz veya daha iyisi

AMD Ryzen5 1400 3,2 GHz, Intel i7-4790k 4,0 GHz veya daha iyisi RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 (4GB), NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB) veya daha iyisi

AMD Radeon RX 560 (4GB), NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB) veya daha iyisi Depolama: 65 GB

65 GB DirectX: DirectX 11

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit)

Windows 10, Windows 11 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz, Intel i7-4790K 4,0 GHz veya daha iyisi

AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz, Intel i7-4790K 4,0 GHz veya daha iyisi RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 (8GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) veya daha iyisi

AMD Radeon RX 580 (8GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) veya daha iyisi Depolama: 65 GB

65 GB DirectX: DirectX 11

XDefiant fragmanı

Oyunu biz de geçen sene denemiştik. İzlenimlerimize aşağıdan göz atabilirsiniz: