Xiaomi, 108 MP Kameralı Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

MIUI 12 kodları üzerinde çalışan XDA ekibi, Xiaomi'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını keşfettiler. Bu akıllı telefonun 108 MP kamera ile geleceği belirlenmiş durumdayken dörtlü kamera kurulumunun bulunacağı düşünülüyor. Xiaomi bu gizemli telefonu "Gauguin Pro" olarak isimlendiriyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, özellikle de akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarırken amiral gemisi telefonlarında kullandığı donanım özellikleri ile de ses getiriyor. Şimdi yaşanan bir gelişme ise Xiaomi'nin etkileyici kamera özelliklerine sahip bir akıllı telefon üzerinde daha çalıştığını gözler önüne seriyor.

XDA platformundan geliştiriciler, MIUI 12'nin kodlarında yeni bir akıllı telefonun varlığını keşfettiler. Xiaomi, "Gauguin Pro" olarak kodladığı bu telefonu bir sır gibi gizliyor. Ancak geliştiriciler, yaptıkları incelemeler sonucunda bu akıllı telefonun 108 MP çözünürlük sunan bir kamera ile geleceği sonucuna ulaştılar. Buna göre Xiaomi, 108 MP kameralı telefonlar ailesine yeni bir üye daha kazandıracak.

Xiaomi, 2019 yılında Mi Note 10 ve Mi 10 serileriyle hayranlarının karşısına çıktı. Bu telefonların her ikisi de Samsung'un ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanıyordu. Şirket şimdi, MIUI 12'nin kodlarına gizlediği yeni bir telefonla daha tüketicilere 108 MP çözünürlük imkanı sunacak. Üstelik Gauguin Pro'nun dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı ve ciddi anlamda kaliteli bir deneyim sunacağı düşünülüyor.

MIUI 12'nin kodlarında bulunan telefonla ilgili başka hiçbir detay bilinmiyor. Ancak XDA'ya göre Xiaomi, Gauguin Pro'nun yanı sıra "Gauguin" isimli bir cihaz üzerinde daha çalışmalarını sürdürüyor. Bu cihazın Gauguin Pro'dan daha düşük bir versiyon olacağı dolayısıyla da 108 MP yerine 64 MP kamera sensörünün tercih edileceği söyleniyor. Ancak tahmin edilebileceği üzere bu telefonla ilgili de bilinen hiçbir detay bulunmuyor.