Xiaomi 12 Extreme Edition özellikleri sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulmak için piyasaya sürülen Xiaomi 12 ailesine yeni bir üye gelecek. Bu gelecek üye geçtiğimiz ay tanıtılan Xiaomi 12 Pro'dan daha iyi olacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz ay Xiaomi 12 serisini kullanıcıların beğenisine sunmak için piyasaya sürmüştü. Xiaomi 12X, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro isimli 3 model ile karşımıza çıkan şirket yakın zamanda da 12 Pro Ultra modelini de kullanıcıların beğenisine sürmeye hazırlanıyor.

Kısaca yeni tanıtılan bu seriden bahsedecek olursak; Xiaomi'nin yepyeni amiral gemisi telefonlarından 12 Pro ile 12, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Xiaomi 12X ise Snapdragon 870 ile çalışıyor. Şirket bu 12 serisine yeni bir model getirecek.

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Weibo adlı sosyal medya platformundaki bir sızıntıya göre yeni bir sertifika aldı ve bu akıllı telefonun model numarası 2206122SC ile gelecek olup Snapdragon'un en yeni işlemcisini kullanacak. Xiaomi bu yeni üyenin çıkış tarihi hakkında net bir detay vermedi fakat bu yılın sonlarına doğru tanıtılması kuvvetle muhtemel.

Ancak piyasaya sürülecek olan bu akıllı telefonun Xiaomi 12 serisinin S Pro modeli olarak da çıkması ihtimaller dahilinde. Cihazda Qualcomm SM8475, TSMC'nin 4nm yeni çıkan işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1 olacak. Cihazın diğer özellikleri tam anlamıyla belli değil açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz.

Yeni piyasaya çıkacak olan Xiaomi 12 Ultra'nın çıkış tarihi mart ayında tanıtılacak olan Redmi K50'nin hemen arkasına piyasaya sürülecek. Xiaomi 12 Ultra tahminen nisan ya da mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.