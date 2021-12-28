Xiaomi 12 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 12 ailesinin lansmanını gerçekleştirdi. Xiaomi 12X, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro isimli 3 model ile karşımıza çıkan Xiaomi, yeni telefonlarının performansıyla da tasarımıyla da fiyatıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir iple çektiği Xiaomi 12 lansmanını resmen gerçekleştirdi. Çin'de düzenlediği etkinlikte Xiaomi 12, Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro isimli 3 model duyuran şirket, bu telefonlar arasında ufak tefek farklılıklar tercih etmiş durumda. Gelin hep birlikte, Xiaomi 12 ailesinin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından Xiaomi 12 Pro, 6,73 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. Xiaomi 12 ve Xiaomi 12X'te ise 6,28 inç büyüklüğünde ekran kullanmayı tercih etmiş. Ayrıca her iki modelde kullanılan ekranlar da FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı vadediyor. Ayrıca her 3 modelde de 32 MP çözünürlük sunan ön kameralar bizleri karşılıyor.

Karşınızda Xiaomi 12

Xiaomi'nin yepyeni amiral gemisi telefonlarından 12 Pro ile 12, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Xiaomi 12X ise Snapdragon 870 ile çalışıyor. Her üç modelde de 12 GB'ye kadar LPDDR5 RAM, 256 GB'ye kadar da UFS 3.1 depolama alanı yer alıyor. Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile çalışan telefonlardan 12 ve 12X'te 4.500 mAh kapasiteli, 12 Pro'da ise 4.600 mAh kapasiteli bir batarya kullanılıyor. Xiaomi 12 Pro, 120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.

Telefonların arka kısımlarına baktığımızda, kısmen ortak kamera kurulumlarını görüyoruz. Bu bağlamda, her 3 modelde de 50 MP çözünürlük sunan ana kameralar yer alıyor. 12 Pro'da 50 MP ultra geniş açılı ve 50 MP de telefoto kamera yer alırken 12 ve 12X'te 13 MP ultra geniş açılı kameraya ek olarak makro kamerayla karşılaşıyoruz. 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve Dolby Atmos gibi özelliklerse her üç modelde de bizleri karşılıyor.

Xiaomi 12 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık

6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP

50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Xiaomi 12 teknik özellikleri

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Xiaomi 12X teknik özellikleri

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 870 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)

4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Xiaomi 12 ailesi fiyatları:

Xiaomi 12 Pro:

8GB + 128GB: 740 dolar

8GB + 256GB: 785 dolar

8GB + 512GB: 845 dolar

Xiaomi 12:

8GB + 128GB: 581 dolar

8GB + 256GB: 628 dolar

12GB + 256GB: 690 dolar

Xiaomi 12X: