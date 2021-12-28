Xiaomi 12 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir iple çektiği Xiaomi 12 lansmanını resmen gerçekleştirdi. Çin'de düzenlediği etkinlikte Xiaomi 12, Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro isimli 3 model duyuran şirket, bu telefonlar arasında ufak tefek farklılıklar tercih etmiş durumda. Gelin hep birlikte, Xiaomi 12 ailesinin teknik özelliklerine yakından bakalım.
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından Xiaomi 12 Pro, 6,73 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. Xiaomi 12 ve Xiaomi 12X'te ise 6,28 inç büyüklüğünde ekran kullanmayı tercih etmiş. Ayrıca her iki modelde kullanılan ekranlar da FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı vadediyor. Ayrıca her 3 modelde de 32 MP çözünürlük sunan ön kameralar bizleri karşılıyor.
Karşınızda Xiaomi 12
Xiaomi'nin yepyeni amiral gemisi telefonlarından 12 Pro ile 12, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Xiaomi 12X ise Snapdragon 870 ile çalışıyor. Her üç modelde de 12 GB'ye kadar LPDDR5 RAM, 256 GB'ye kadar da UFS 3.1 depolama alanı yer alıyor. Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile çalışan telefonlardan 12 ve 12X'te 4.500 mAh kapasiteli, 12 Pro'da ise 4.600 mAh kapasiteli bir batarya kullanılıyor. Xiaomi 12 Pro, 120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.
Telefonların arka kısımlarına baktığımızda, kısmen ortak kamera kurulumlarını görüyoruz. Bu bağlamda, her 3 modelde de 50 MP çözünürlük sunan ana kameralar yer alıyor. 12 Pro'da 50 MP ultra geniş açılı ve 50 MP de telefoto kamera yer alırken 12 ve 12X'te 13 MP ultra geniş açılı kameraya ek olarak makro kamerayla karşılaşıyoruz. 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve Dolby Atmos gibi özelliklerse her üç modelde de bizleri karşılıyor.
Xiaomi 12 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP
- Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
Xiaomi 12 teknik özellikleri
- Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera
- Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
Xiaomi 12X teknik özellikleri
- Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera
- Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
Xiaomi 12 ailesi fiyatları:
Xiaomi 12 Pro:
- 8GB + 128GB: 740 dolar
- 8GB + 256GB: 785 dolar
- 8GB + 512GB: 845 dolar
Xiaomi 12:
- 8GB + 128GB: 581 dolar
- 8GB + 256GB: 628 dolar
- 12GB + 256GB: 690 dolar
Xiaomi 12X:
- 8GB + 128GB: 502 dolar
- 8GB + 256GB: 549 dolar
- 12GB + 256GB: 596 dolar