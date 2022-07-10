Xiaomi 12 Lite Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin yeni telefonu Xiaomi 12 Lite hakkında birkaç büyük sızıntı yapılmıştı. Xiaomi de bir sızıntı olduğu zaman ürünü kendileri tanıtmasıyla bilinen bir firma. Nitekim yine aynısı oldu, işte karşınızda Xiaomi 12 Lite özellikleri ve fiyatı.

Birkaç büyük sızıntı ve kısa bir tanıtım videosunun ardından Xiaomi 12 Lite sonunda resmileşti. Xiaomi’nin bütçe dostu olarak planladığı üst seviye telefonu Xiaomi 12 Lite, ülkemizdeki dolar kuru nedeniyle maalesef pek de bütçe dostu olmayacak gibi görünüyor. Gelin biz daha da üzülmeden yeni Xiaomi 12 Lite’ın özelliklerine ve fiyatına beraber göz atalım.

Xiaomi 12 Lite’ın teknik özelliklerine bir sonraki başlıkta değineceğiz, şu an için 'havalı' görünen özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Xiaomi 12 Lite’ın ekranında Dolby Vision teknolojisi bulunuyor, bu 950 nit parlaklık değeri ve True Display özelliği ile birleşince karşınıza capcanlı bir ekran çıkıyor.

Xiaomi 12 Lite neler sunuyor?

Siyah, Lite Yeşili ve Lite Pembesi isimli üç renk seçeneğine sahip Xiaomi 12 Lite’ın arka kamerasında gözbebeği takibi, gece modu, hareket yakalama, artarda çekim ve arka plan bulanıklığı ve derinliği kontrolü yapılabilen yapay zekâ destekli portre modu gibi dikkat çeken özellikler bulunuyor.

Tabii ki arka kameranın yapabildiği tek şey fotoğraf çekmek değil. Xiaomi 12 Lite, influencer’ları da düşünerek arka kamerasına tam 19 VLOG çekme modu, 12 video filtresi ve time-lapse video modu eklemiş. Üstelik Xiaomi 12 Lite’ın arka kamerası 4K çözünürlükte 30 FPS ve 1080p çözünürlükte 60 FPS video çekebiliyor.

Telefonun ön kamerasında da gözbebeği takibi, gece modu, yapay zeka ile güzelleştirme modu ve arka plan bulanıklığı ve derinliği kontrolü yapılabilen yapay zeka destekli portre modu bulunuyor. Ön kameranın bir güzel yanı ise time-lapse selfie’ler çekebiliyor olmanız.

Xiaomi 12 Lite özellikleri:

Ekran: 6,55 inç FHD+ AMOLED DotDisplay ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı, HDR10+, 2400 x 1080 çözünürlük, Gorilla Glass 5

6,55 inç FHD+ AMOLED DotDisplay ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı, HDR10+, 2400 x 1080 çözünürlük, Gorilla Glass 5 İşlemci: 2,4 GHz, Kryo 670 CPU’lu, Adreno 642L GPU’lu Snapdragon 778G

2,4 GHz, Kryo 670 CPU’lu, Adreno 642L GPU’lu Snapdragon 778G RAM: 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM seçenekleri

6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM seçenekleri Depolama: 128 GB ve 256 GB seçenekleri

128 GB ve 256 GB seçenekleri Arka Kamera: 108 MP geniş açılı kamera (1/1,52 inç sensör büyüklüğü, 6P lens), 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram genişliği, 120 derece görüş açısı), 2 MP makro kamera (f/2.4 diyafram genişliği)

108 MP geniş açılı kamera (1/1,52 inç sensör büyüklüğü, 6P lens), 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram genişliği, 120 derece görüş açısı), 2 MP makro kamera (f/2.4 diyafram genişliği) Ön Kamera: 32 MP ekran içi selfie kamerası (f/2.45 diyaframa genişliği, 5P lens, çift LED)

32 MP ekran içi selfie kamerası (f/2.45 diyaframa genişliği, 5P lens, çift LED) Batarya: 4.300 mAh batarya, 67 W turbo şarj desteği

4.300 mAh batarya, 67 W turbo şarj desteği Bağlantı: Çift SIM, LTE, Wi-Fi 6, 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC

Çift SIM, LTE, Wi-Fi 6, 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Xiaomi 12 Lite fiyatı:

Xiaomi 12 Lite hakkında Xiaomi Türkiye’den resmi bir fiyat bilgisi henüz verilmedi. Ancak global çapta ön siparişe açılacak olan telefonun dolar bazında fiyatları şöyle olacak:

Xiaomi 12 Lite 6 GB RAM / 128 GB depolama: 400 dolar (yaklaşık 6.900 TL)

depolama: 400 dolar (yaklaşık 6.900 TL) Xiaomi 12 Lite 8 GB RAM / 128 GB depolama: 450 dolar (yaklaşık 7.770 TL)

depolama: 450 dolar (yaklaşık 7.770 TL) Xiaomi 12 Lite 8 GB RAM / 256 GB depolama: 500 dolar (yaklaşık 8.630 TL)

Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi, yeni üst seviye telefonunun Türkiye fiyatını açıklamadı. Ancak tahminde bulunabileceğimiz küçük bir formülümüz bulunuyor. Türkiye'de gümrük girişi 3000 TL yani yaklaşık 173 dolar üzerinde olan tüm akıllı telefonlardan yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 12 TRT bandrol ücreti ve yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı payı alınıyor.

400 dolar yani 6900 TL'den Türkiye'ye giriş yapan Xiaomi 12 Lite'ın tüm bu vergiler ile birlikte fiyatının 13.800 TL civarında bir fiyata sahip olmasını bekleyebiliriz. Elbetteki Xiaomi 12 Lite, global satış fiyatı olan 400 dolar ile değil, çok daha düşük bir meblağ ile Türkiye'ye giriş yapacak. Bu nedenle Türkiye fiyatının bundan daha düşük olması muhtemel. Yine de mevcut dolar kuru ve vergiler ile birlikte Xiaomi 12 Lite'ın 11-12 bin TL bandında Türkiye'de satışa sunulmasının son derece muhtemel olduğunu söyleyebilriz.

Satın aldığınızda kutudan Xiaomi 12 Lite, şarj adaptörü, USB Type-C kablo, SIM çıkarma aracı, koruma kılıfı, başlangıç kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Siz Xiaomi’nin yeni ‘bütçe dostu’ telefonu Xiaomi 12 Lite hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.