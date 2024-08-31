Xiaomi'nin gelecek ay duyurması beklenen 14T serisi telefonlarının tüm özellikleri ve fiyatları sızdırıldı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin gelecek ay duyurması beklenen yeni telefonları Xiaomi 14T ile Xiaomi 14T Pro ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Telefonların tüm özellikleri ve fiyatları şimdiden ifşa oldu. Xiaomi 14T serisi, özellikleriyle de fiyatlarıyla da tüketicilerin çok konuşacağı modeller arasında yer alacak gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre hem Xiaomi 14T hem de Xiaomi 14T Pro, 6.67 inç boyutlu ekranlarla donatılacak. 1220 x 2712 piksel çözünürlük sunacak bu ekranlar, 4.000 nit tepe parlaklık değeri ve 144 Hz tazeleme oranı ile donatılacaklar. Öte yandan; her iki modelde de 32 MP çözünürlük sunan selfie kameralar bulunacak.

İşlemciler değişecek

İddialara göre Xiaomi 14T'de MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemci bulunacak. Xiaomi 14T Pro'da ise MediaTek Dimensity 9300+ işlemci bulunacak. Ayrıca her iki modelde de 12 GB'ye kadar RAM kapasitesi sunulacak. Temel modelde 256 GB, Pro modelde ise 512 GB depolama alanı bulunacak. Bu arada; her iki telefonun da 5.000 mAh batarya ile donatılacağı, Xiaomi 12T Pro'da Wi-Fi 7 desteğinin bulunacağı söyleniyor.

Xiaomi 14T ile Xiaomi 14T Pro, büyük oranda ortak kamera kurulumuna sahip olacaklar. Bu bağlamda; Xiaomi 14T'de Sony IMX906 sensörlü ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunacak. Xiaomi 14T Pro'da ise sadece ana arka kamera değişecek. Bu telefondaki ana kamera, 50 MP çözünürlük sunan Light Fusion 900 sensörüne ev sahipliği yapacak.

Xiaomi 14T serisinin etkileyici özelliklere sahip olacak üyeleri, fiyatlarıyla cep yakacak gibi görünüyorlar. Zira Xiaomi 14T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun 649 euro, Xiaomi 14T Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonunun ise 899 euro karşılığında satın alınabileceği ifade ediliyor.

Tüm bu bilgiler, şu an için Xiaomi tarafından onaylanmadı. Gerçekleştirilecek lansman, yaşanan bu büyük sızıntının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını anlamamızı sağlayacak.