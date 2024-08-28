YouTube'daki telefona kaçan suyu çıkarmaya yaradığı iddia edilen videolar test edildi. Sonuçlarda videoların gerçekten işe yaradığı görüldü.

Akıllı telefon sahibi olan herkesin cihazına en az bir kez su kaçtığı olmuştur. Günümüzdeki birçok telefon, suya ve toza dayanıklı bir şekilde geldikleri için bu konuda artık eskisi kadar sıkıntı yaşamıyoruz ancak hoparlör gibi bölümlere su girmesi ve bu suyu çıkarmak bazen sorun yaratabiliyor.

Şimdi ise bu konuda oldukça ilginç bir yöntem ortaya çıktı. The Verge’den David Pierce ve iFixit ortaklığında yapılan bir test, YouTube videolarının telefona kaçan suyu çıkarabildiğini ortaya koydu. Evet, YouTube videoları.

Videodaki sesler, suyu telefondan dışarı itiyor

*Telefon önce sıvıya sokuldu. (The Verge & iFixit)

YouTube’da aslında birçok telefonunuza kaçan suyu çıkarmanıza yaradığını belirten videolar vardı. Deneyenler illa ki olmuştur ancak bunların gerçekten işe yarayıp yaramadığına dair insanlar da pek bilgi yoktu. The Verge de iFixit’ten yardım alarak bu iddiayı deneyerek gerçekliğini doğrulamak istedi.

*YouTube videosu, suyu hızlıca dışarı itti. (The Verge & iFixit)

iFixit ile bir iPhone 13 UV boyası içeren bir sıvıya daldırıldı ve çıkarıldı. Ardından da bahsi geçen YouTube videolarından biri cihazdan açıldı. Sonuçlar, şaşırtıcı bir şekilde gerçekten işe yaradığını gösterdi. iPhone’un hoparlöründen gözle görülür bir şekilde suyun dışarı çıktığı görüldü. Yukarıdaki GİF’ten bu anlara şahit olabilirsiniz. Aynı zamanda Google ve Nokia’dan test edilen diğer cihazlarda da benzer sonuçlarla karşılaşıldı.

Videonun yalnızca hoparlör kısmından su çıkarabildiğini belirtmekte fayda var. Nedeni ise sesin oradan çıkması. Yani şarj girişi gibi yerleri etkilemiyor. Nasıl bunun gerçekleştiğine gelecek olursak videoya eklenen derin ve düşük titreşim, suyun dışarı atılmasını sağladı. Bu ses, hoparlör içindeki sıvıyı hızlı bir şekilde dışarı itebiliyor.

Aslında bu yöntem pek şaşırtıcı değil. Daha önce de farklı cihazlarda ses kullanarak suyun çıkarıldığını görmüştük. Hatta Apple Watch modellerinde ses kullanarak suyu dışarı atma özelliği bile var.

Kısacası bu videoların, telefonun hoparlörüne su kaçtığında kesinlikle denememiz gereken yöntemlerden biri olduğunu görebiliyoruz. Aşağıdan bu videolardan birine ulaşabilirsiniz.

Telefonun hoparlörüne kaçan suyu çıkarabilen YouTube videosu: