Yeni bir sızıntı, seriden ayrı olarak tanıtılacak Xiaomi 15 Ultra'nın kamerasının detaylarını bizlerle buluşturdu. Cihaz, 200 MP'lik etkileyici bir telefoto kamerayla gelecek.

Xiaomi, bu ayın sonlarına doğru çok beklenen amiral gemisi telefonları Xiaomi 15 serisini bizlerle buluşturacak. Bu seri standart ve Pro modellerden oluşacak olsa da daha ileri bir tarihte tamamen ayrı bir etkinlikle tanıtılacak bir Ultra model de göreceğiz.

Ultra modelin çıkışına hâlâ bir hayli süre olsa da hakkında bazı sızıntılar geliyordu. Şimdi ise Weibo üzerinden Çin’den yeni bilgiler geldi. Bu sızıntı, telefonun kamerasını detaylandırıyor.

200 MP’lik telefoto kameraya sahip olacak

Aslında birkaç ay önce güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, telefonun 200 MP telefoto ile geleceğini söylemişti. Ancak Digital Chat Station’ın Weibo’dan dün yaptığı paylaşım, kameranın detaylarına inmemizi sağladı.

Sızıntıya göre 200 MP’lik telefoto kamerayı sadece Ultra modelde göreceğiz. Yani 3 50 MP kamerayla gelmesi beklenen Pro’da olmayacak. Ultra’nın serinin en üst seviye modeli olacağından bu gayet normal diyebiliriz.

Kameranın 4,3x civarında yakınlaştırmaya denk gelen 100 mm lens ile sunulacağı de aktarılmış. Diyafram açıklığı ise f/2,6 olacakmış. Karşılaştırma yapacak olursak geçen seneki Xiaomi 14 Ultra’da f/2,5 diyafram açıklığına sahip 5x zoom sunan periskop kamera vardı. 200 MP ile çözünürlüğün artması, fotoğrafların daha ayrıntılı ve daha yüksek kalitede görünmesini sağlayacak.

Üstelik Ultra’nın bir değil iki telefoto kamerayla geleceği de söyleniyor. 200 MP’ye ek olarak 50 MP’lik serideki diğer iki telefonla aynı bir modül daha görecekmişiz. Her üç cihazın da üst seviye görüntü işleme gücüne sahip olacak Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle geleceğini belirtelim.

Bu bilgiler, kamera tarafında Xiaomi 15 Ultra’nın gerçekten etkileyici olacğaının bir göstergesi. Standart ve Pro bu ay tanıtılacak olsa da Ultra’nın gelmesine daha çok var. Tahminler, ocak gibi ayrı bir etkinlikle tanıtılabileceği yönünde.