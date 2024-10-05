Xiaomi 15 Pro’nun arka tasarımındaki değişiklikler ve yeni renk seçenekleri sızdırıldı. Yeni modelin detayları ortaya çıktı.

Xiaomi, merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Pro’nun arka tasarımını ortaya koyan detaylarla gündeme geldi. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanacak olan bu model, tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Sızdırılan görseller Xiaomi 15 Pro’nun arka tasarımını daha net tanımlayabilmemize olanak sağlıyor. Xiaomi 15 Pro, önceki modelinin kare kamera tasarımını korurken, flaş modülünün farklı bir konumda yer alması yeni özellikler barındırabileceğini işaret ediyor. Arka paneldeki düz kenarlar, Xiaomi 14 Pro’ya göre belirgin bir değişim sunuyor. Ayrıca telefonun üç renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor: Siyah, Beyaz ve Gümüş. Bunun yanı sıra, özel bir Titanyum versiyonunun da tanıtılacağı bilgisi mevcut.

Xiaomi 15 Pro'nun arka tasarımıyla dikkat çeken yenilikler

Kameralar açısından Xiaomi 15 Pro'nun 5x periskop telefoto lens sunması bekleniyor. Bu yenilik telefonun iki telefoto kameraya sahip olabileceği anlamına geliyor. Xiaomi’nin bu modelde daha büyük bir batarya kullanacağı ve 6000mAh kapasiteli silikon anodu batarya ile geleceği iddia ediliyor.

Xiaomi 15 Pro, güçlü işlemcisi ve geliştirilmiş özellikleri ile dikkat çekiyor. Xiaomi’nin yeni amiral gemisinin resmi tanıtımında tüm detaylar netleşecek. Xiaomi 15 serisinin resmi tanıtımının ise 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.