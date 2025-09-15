Xiaomi'den Şaşırtıcı Açıklama: Xiaomi 16 Serisi, 'Xiaomi 17' Olarak Tanıtılacak (Amaçları iPhone 17 ile Rekabet Etmek...)

Xiaomi'nin en yetkili ismi Lu Weibing, yaptığı açıklamayla Xiaomi 16 serisinin Xiaomi 17 adı altında tanıtılacağını duyurdu.

Xiaomi, alışılmışın dışında bir hamleyle Xiaomi 16 serisini tamamen pas geçiyor ve doğrudan Xiaomi 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirketin başkanı Lu Weibing, bu hamlenin Apple’ın yeni iPhone 17 serisiyle doğrudan rekabet için stratejik bir adım olduğunu açıklarken, yeni seriyi Xiaomi’nin premium segmentteki en kritik dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Xiaomi 17 serisi neler sunacak?

Ay sonunda tanıtılacak olan Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Seride Ultra modeli yer almayacak fakat özellikle Xiaomi 17 Pro Max’in Xiaomi’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü telefon olacağı vurgulanıyor. Ayrıca 7.500 mAh’a varan batarya kapasiteleri ve Pro Max’te yer alacak ikinci ekran dikkat çekici yenilikler arasında.

Tüm bunların yanı sıra serinin fiyat artışı olmadan piyasaya sunulacağı iddiası da bir bakıma sürpriz. Xiaomi son beş yıldır Ar-Ge yatırımlarını artırırken, bundan sonra bu bütçeyi iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu da şirketin iPhone ile olan rekabetine daha yeni başladığının bir diğer göstergesi.

Peki siz Xiaomi'nin bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.