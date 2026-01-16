Xiaomi'nin Hevesi Kısa Sürdü: Xiaomi 17 Max'te Arka Ekran Kaldırılacak!

Xiaomi'nin yeni telefonu olacak Xiaomi 17 Max hakkında bilgiler geldi. Bu cihazda, beklenenin aksine Pro modellerde olan arka ekranın yer almayacağı öne sürüldü.

Akıllı telefon üreticileri sürekli cihazlarına yeni özellikler ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmanın yollarını arıyor. Xiaomi de bunlardan biri. Öyle ki şirketin Xiaomi 17 Pro ve Pro Max modellerinde arka tarafta kameranın yanına küçük ikincil bir ekran eklediğini görmüştük. Aslında bu tasarım ilgi de görmüştü ve satışların yüksek seviyelerde olmasını sağlamıştı.

Şimdi ise şirketin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi 17 Max ile ilgili bilgiler geldi. Şaşırtıcı bir şekilde şirketin bu modelde beklenenin aksine çok daha farklı bir yaklaşım sergileyeceği öne sürüldü.

Xiaomi 17 Max’in arkasında ekran olmayacak

İddialara göre şirekt, Xiaomi 17 Max modelinde arka tarafta ikinci küçük ekran kullanmayı bırakacak ve geleneksel tasarıma geri dönecek. Bu da arkaya ekran eklemenin gerçekten gerekli olup olmadığı sorusunu beraberinde getiriyor.

Arka ekran konusunu biraz açalım. Evet, ana kamerayla selfie çekebilme, bildirim görüntüleme, saate bakma gibi faydalı işlemleri olabilir. Ancak bunların hiçbiri uzun vadeli değil. Yani muhtemelen kısa süre sonra birçok kullanıcı tarafından unutulacak, çok tercih edilmeyecek bir özellik.

Böyle özelliklerin en büyük sorunu, kullanıcıya çok şey vadetmelerine rağmen üreticilere ciddi masraflar oluşturmaları. Bu da fiyatların artmasına, geliştirme sürecinde zorluklara neden olabiliyor. Bu yüzden de Xiaomi 17 Max’ten kaldırılmasının mantıklı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Böylece daha uygun fiyat, daha iyi pil ömrü gibi kullanıcıların asıl önem verdiği konular öne çıkarılabilir. Xiaomi’nin arka ekran yaklaşımı ilgi görse de her modele uygulanması doğru değil. Sadece belli modellerde olması şirket için daha avantajlı.