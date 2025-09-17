Xiaomi 17 Pro’nun Kamera Özellikleri Sızdırıldı: İşte Detaylar

Xiaomi, 17 serisini tanıtmaya hazırlanırken 17 Pro’nun kamera özellikleri gün yüzüne çıktı.

Xiaomi, bu ay yeni amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket Apple’ın model adlandırmasına uyum sağlamak için 16 numarasını pas geçip doğrudan 17’ye geçti.

Xiaomi 17 Pro’nun kamera özelliklerine dair yeni bilgiler geldi. Telefonda f/1.67 diyafram açıklığına sahip 50 MP çözünürlüklü ana kamera yer alacak. 17 Pro’nun telefoto kamerası ise f/3.0 diyafram açıklığı ve 115 mm odak uzaklığıyla 5x optik yakınlaştırma imkânı sunacak.

Xiaomi 17 Pro’nun kamera özellikleri

Serideki üçüncü kamera, 17 mm odak uzaklığına sahip ultra geniş açılı lens olacak. Tüm kamera sisteminde Leica iş birliği bulunurken 17 Pro Max modelinde farklı bir kamera kurulumu olacağı ifade ediliyor. Bu da Pro ve Pro Max modellerinin yalnızca boyut ve batarya kapasitesiyle değil kamera özellikleriyle de ayrışacağına işaret ediyor.

Xiaomi 17 Pro’nun, standart 17 modeline kıyasla daha gelişmiş bir kamera sistemine sahip olacağı belirtiliyor. Telefonda ayrıca 6,3 inç ekran ve 120 Hz yenileme hızı yer alacak.