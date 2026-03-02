Xiaomi 17 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra, ülkemizde satışa sunuldu. İşte telefonların fiyatları.

Xiaomi, geçtiğimiz yılın eylül ayında yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17 serisini resmen tanıtmıştı. Son 1 yılın en iyi telefonları arasına girmeyi başaran bu ürünlerin geçtiğimiz günlerde de global lansmansları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Xiaomi 17 serisi Türkiye’de de satışa çıktı. Şirketin resmî sitesi üzerinden sunulan Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Gelin telefonların özelliklerine ve fiyatlarına bakalım.

Xiaomi 17 teknik özellikleri

Ekran 6,3 inç, 1220x2656 piksel, 120 Hz, 3500 nit, OLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6330 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3

Xiaomi 17 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 74.999 TL 12 GB + 512 GB 79.999 TL

Xiaomi 17 Ultra teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, 1200x2608 piksel, 120 Hz, 3500 nit, OLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 16 GB Depolama 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 200 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6000 mAh (90W) İşletim sistemi HyperOS 3

Xiaomi 17 Ultra Türkiye fiyatı