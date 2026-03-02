Xiaomi 17 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Xiaomi, geçtiğimiz yılın eylül ayında yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17 serisini resmen tanıtmıştı. Son 1 yılın en iyi telefonları arasına girmeyi başaran bu ürünlerin geçtiğimiz günlerde de global lansmansları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Xiaomi 17 serisi Türkiye’de de satışa çıktı. Şirketin resmî sitesi üzerinden sunulan Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Gelin telefonların özelliklerine ve fiyatlarına bakalım.
Xiaomi 17 teknik özellikleri
|Ekran
|6,3 inç, 1220x2656 piksel, 120 Hz, 3500 nit, OLED
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP + 50 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|6330 mAh (100W)
|İşletim sistemi
|HyperOS 3
Xiaomi 17 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|74.999 TL
|12 GB + 512 GB
|79.999 TL
Xiaomi 17 Ultra teknik özellikleri
|Ekran
|6,9 inç, 1200x2608 piksel, 120 Hz, 3500 nit, OLED
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|16 GB
|Depolama
|512 GB / 1 TB
|Arka kamera
|50 MP + 200 MP + 50 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|6000 mAh (90W)
|İşletim sistemi
|HyperOS 3
Xiaomi 17 Ultra Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|16 GB + 512 GB
|109.999 TL
|16 GB + 1 TB
|119.999 TL