Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak

Xiaomi'nin yeni Xiaomi 18 serisi, Snapdragon 8 Elite Gen 6'dan gücünü alacak. Peki seri bize başka neler vaat ediyor?

Qualcomm’un Eylül ayındaki geleneksel Snapdragon Zirvesi'ne daha aylar varken Xiaomi, yeni nesil 2nm mimarili Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcilerini dünyaya ilk tanıtan marka olacak.

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Bu yıl piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi ilk kez Xiaomi 18 serisi ile karşımıza çıkacak.

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Peki yeni Xiaomi 18 serisi nasıl olacak?

Xiaomi 18 serisi üç farklı modelle geliyor ama içlerinden biri var ki ezber bozacak cinsten. Mini model Xiaomi 18, 6.4 inçlik ekranıyla kompakt bir cihaz bekleyenleri sevindirirken, arkasına gizlediği 7.200 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla "şarj aletini evde unuttum" derdini tamamen tarihe gömecek.

Serinin zirvesindeki Pro ve Pro Max modelleri ise Eylül ayında sahneye ilk çıkanlar olacak. Özellikle Xiaomi 18 Pro Max, 200 megapiksellik çift arka kamerasıyla âdeta profesyonel fotoğraf makinelerine meydan okuyor. Pro modeli ise arka tarafına eklenen ikinci ekranı ve merak uyandıran gizlilik odaklı ekran özellikleriyle adından söz ettirecek.