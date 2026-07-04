Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi'nin yeni Xiaomi 18 serisi, Snapdragon 8 Elite Gen 6'dan gücünü alacak. Peki seri bize başka neler vaat ediyor?

Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Qualcomm’un Eylül ayındaki geleneksel Snapdragon Zirvesi'ne daha aylar varken Xiaomi, yeni nesil 2nm mimarili Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcilerini dünyaya ilk tanıtan marka olacak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA İLE 1 AY GEÇİRMEK | Uzun Kullanım Testi

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA İLE 1 AY GEÇİRMEK | Uzun Kullanım Testi

Bu yıl piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi ilk kez Xiaomi 18 serisi ile karşımıza çıkacak.

İçerikten Görseller

Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak
2

Peki yeni Xiaomi 18 serisi nasıl olacak?

2

Xiaomi 18 serisi üç farklı modelle geliyor ama içlerinden biri var ki ezber bozacak cinsten. Mini model Xiaomi 18, 6.4 inçlik ekranıyla kompakt bir cihaz bekleyenleri sevindirirken, arkasına gizlediği 7.200 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla "şarj aletini evde unuttum" derdini tamamen tarihe gömecek.

Serinin zirvesindeki Pro ve Pro Max modelleri ise Eylül ayında sahneye ilk çıkanlar olacak. Özellikle Xiaomi 18 Pro Max, 200 megapiksellik çift arka kamerasıyla âdeta profesyonel fotoğraf makinelerine meydan okuyor. Pro modeli ise arka tarafına eklenen ikinci ekranı ve merak uyandıran gizlilik odaklı ekran özellikleriyle adından söz ettirecek.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

Akıllı Telefon Xiaomi Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 250 Bin TL'ye Varan İndirim!

Temmuz 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 250 Bin TL'ye Varan İndirim!

Temmuz 2026 Suzuki Fiyat Listesi Açıklandı: S-Cross'ta 100.000 TL İndirim

Temmuz 2026 Suzuki Fiyat Listesi Açıklandı: S-Cross'ta 100.000 TL İndirim

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com