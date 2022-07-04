Xiaomi, 4K Çözünürlüklü Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği lansmanda yeni dizüstü bilgisayarları Book Pro 14 ve 16 modellerini tanıttı. Bilgisayarlar, sahip oldukları özellikleriyle dikkat çekti.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün Çin’de gerçekleştirdiği lansmanda yeni amiral gemisi telefon serisi Mi 12S ile birlikte 2022 model dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. İnce ve şık yapısıyla Apple’ın Mac’lerine ve HUAWEI’nin MateBook’larına rakip olacak yeni bilgisayarlar, teknik özellikleriyle göz doldurmayı başardı.

Xiaomi’nin 2022 model bilgisayarları Xiaomi Book Pro 16 ve Book Pro 14 oldu. Her iki model de geçtiğimiz yılki modellere göre daha gelişmiş bir işlemci, grafik kartı ve ekranla geldi. Gelin, Xiaomi’nin yeni dizüstü bilgisayarlarına yakından bakalım.

Xiaomi Book Pro serisi özellikleri:

14 ve 16 inçlik modellere ev sahipliği yapan yeni Book Pro serisi, Intel’in Core i5-1240P Alder Lake işlemcisiyle birlikte gelecek. 4 performans ve 8 verimlilik çekirdeğinden oluşan bu işlemcinin yanında 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB SSD bulunacak. Bilgisayarların grafik bölümünde ise dahili Iris Xe ya da harici GeForce MX550 veya RTX 2050 seçenekleri yer alacak.

Cihazların en öne çıkan özelliğiyse ekranları olacak. Xiaomi Book Pro serisi, 16 inçlik modelinde 4K, 14 inçlik modelinde ise 2,8K çözünürlükte ekrana yer veriyor. Her iki modelin ekranı da 600 nit parlaklık ve dokunmatik kontrol desteği sunuyor. Ekranların tazeleme hızı resmen paylaşılmamış olsa da bu değerin 60 Hz olması bekleniyor.

Xiaomi Book Pro serisi fiyatları: