Xiaomi 12S Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyat ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttı. 12S serisi adı altında karşımıza çıkan telefonlar, sahip oldukları özelliklerle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları neler sunuyor?
Xiaomi, 12S serisi adı altında 3 model ile karşımıza çıktı. Bunlar sırasıyla 12S Ultra, 12S Pro ve 12S olarak isimlendiriliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere 12S Ultra, diğer iki modele kıyasla çok daha gelişmiş özelliklere sahip.
Karşınızda Xiaomi 12S Ultra:
Xiaomi 12S Ultra, 6.73 inç büyüklüğünde 120 Hz'lik bir ekranla geliyor. QHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekran, parmak izi okuyucu sensörüne de ev sahipliği yapıyor. Xiaomi'nin en üst düzey telefonunun ön kamera çözünürlüğü ise 20 MP olarak açıklandı.
Telefonun içine baktığımızda, üst düzey telefonların gözdesi olan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile karşılaşıyoruz. 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama alanı ile desteklenen akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 12 tabanlı MIUI 13. Xiaomi 12S Ultra'nın 4.800 mAh kapasiteli bataryası ise 67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.
Xiaomi 12S Ultra, en çok da kamera özellikleriyle konuşulacak gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefonun ana arka kamerası, kısa bir süre önce tanıtılan 1 inç boyutlu Sony IMX989. 48 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kameraya sahip olan telefon, 5x optik yakınlaştırma yapan 48 MP'lik telefoto kamerayı da bünyesinde barındırıyor.
Xiaomi 12S Ultra teknik özellikleri:
- Ekran: 6.73 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, QHD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 12 GB'ye kadar
- Depolama: 512 GB'ye kadar
- Ön Kamera: 20 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 48 MP
- İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 12)
- Batarya: 4.800 mAh (67 watt)
Xiaomi 12S Pro'nun teknik özellikleri ise şöyle:
- Ekran: 6.73 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, QHD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 12 GB'ye kadar
- Depolama: 512 GB'ye kadar
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (Sony IMX707) + 50 MP + 50 MP
- İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 12)
- Batarya: 4.600 mAh (120 watt)
Xiaomi 12S teknik özellikleri:
- Ekran: 6.28 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, FHD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 12 GB'ye kadar
- Depolama: 512 GB'ye kadar
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP (Sony IMX766) + 13 MP + 5 MP
- İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 12)
- Batarya: 4.500 mAh (67 watt)
Xiaomi 12S serisi fiyatları:
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip Xiaomi 12S: 597 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip Xiaomi 12S: 642 dolar
- 12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip Xiaomi 12S: 702 dolar
- 12 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip Xiaomi 12S: 776 dolar
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip Xiaomi 12S Pro: 702 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip Xiaomi 12S Pro: 746 dolar
- 12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip Xiaomi 12S Pro: 806 dolar
- 12 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip Xiaomi 12S Pro: 881 dolar