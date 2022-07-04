Xiaomi 12S Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyat ve Özellikleri

Xiaomi, merakla beklenen 12S serisini resmen tanıttı. 3 modelle karşımıza çıkan şirket, en çok da Xiaomi 12S Ultra ile dikkatleri topladı. İşte Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ve Xiaomi 12S Ultra...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttı. 12S serisi adı altında karşımıza çıkan telefonlar, sahip oldukları özelliklerle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları neler sunuyor?

Xiaomi, 12S serisi adı altında 3 model ile karşımıza çıktı. Bunlar sırasıyla 12S Ultra, 12S Pro ve 12S olarak isimlendiriliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere 12S Ultra, diğer iki modele kıyasla çok daha gelişmiş özelliklere sahip.

Karşınızda Xiaomi 12S Ultra:

Xiaomi 12S Ultra, 6.73 inç büyüklüğünde 120 Hz'lik bir ekranla geliyor. QHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekran, parmak izi okuyucu sensörüne de ev sahipliği yapıyor. Xiaomi'nin en üst düzey telefonunun ön kamera çözünürlüğü ise 20 MP olarak açıklandı.

Telefonun içine baktığımızda, üst düzey telefonların gözdesi olan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile karşılaşıyoruz. 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama alanı ile desteklenen akıllı telefonun işletim sistemi ise Android 12 tabanlı MIUI 13. Xiaomi 12S Ultra'nın 4.800 mAh kapasiteli bataryası ise 67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

Xiaomi 12S Ultra, en çok da kamera özellikleriyle konuşulacak gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefonun ana arka kamerası, kısa bir süre önce tanıtılan 1 inç boyutlu Sony IMX989. 48 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kameraya sahip olan telefon, 5x optik yakınlaştırma yapan 48 MP'lik telefoto kamerayı da bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi 12S Ultra teknik özellikleri:

Ekran: 6.73 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, QHD+

6.73 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, QHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 12 GB'ye kadar

12 GB'ye kadar Depolama: 512 GB'ye kadar

512 GB'ye kadar Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 48 MP

50 MP + 48 MP + 48 MP İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 12)

MIUI 13 (Android 12) Batarya: 4.800 mAh (67 watt)

Xiaomi 12S Pro'nun teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran: 6.73 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, QHD+

6.73 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, QHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 12 GB'ye kadar

12 GB'ye kadar Depolama: 512 GB'ye kadar

512 GB'ye kadar Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (Sony IMX707) + 50 MP + 50 MP

50 MP (Sony IMX707) + 50 MP + 50 MP İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 12)

MIUI 13 (Android 12) Batarya: 4.600 mAh (120 watt)

Xiaomi 12S teknik özellikleri:

Ekran: 6.28 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, FHD+

6.28 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 12 GB'ye kadar

12 GB'ye kadar Depolama: 512 GB'ye kadar

512 GB'ye kadar Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (Sony IMX766) + 13 MP + 5 MP

50 MP (Sony IMX766) + 13 MP + 5 MP İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 12)

MIUI 13 (Android 12) Batarya: 4.500 mAh (67 watt)

Xiaomi 12S serisi fiyatları: