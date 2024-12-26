Xiaomi, gelişmiş özelliklerle donattığı yeni buzdolabını duyurdu. 513 litre depolama hacmine sahip olan buzdolabı, nispeten uygun fiyatı ve dar alanlarda kullanılabilir olması nedeniyle ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Ürün gamını her geçen gün biraz daha genişleten Çinli teknoloji devi Xiaomi, toplamda 513 litrelik depolama alanı bulunan en yeni buzdolabı modelini tanıttı. Oldukça modern bir tasarıma ve gelişmiş özelliklere sahip olan buzdolabı, nispeten uygun fiyatı ile de tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

304 litrelik soğutma, 180 litrelik dondurma ve 29 litrelik de sıcaklığı ayarlanabilir bir bölmeye sahip olan buzdolabının 60 santimetrelik ultra ince bir gövdesi bulunuyor. Sadece 0,62 metrekare alana ihtiyaç duyan buzdolabı, benzer kapasiteli modellere göre çok daha az alan kaplıyor. Bu da dar mutfaklar için oldukça önemli bir husus.

Xiaomi'nin yeni buzdolabı böyle görünüyor

Xiaomi'nin 513 litre kapasiteli yeni buzdolabı, özel bir koku giderici antibakteriyel modül ile donatıldı. Bu modül, yüzde 99,99 oranında antibakteriyellik sağlıyor ve oluşabilecek kokuları ortadan kaldırıyor. Günlük enerji tüketimi 0,93 kWh olan buzdolabının sadece 36 dB ses seviyesine sahip olması da öne çıkan hususlardan bir tanesi. Xiaomi'nin HyperOS işletim sistemiyle çalışan buzdolabının HyperOS Connect ve XiaoAI sesli asistan desteğine sahip olduğunu da söyleyelim.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre bu buzdolabına sahip olmak isteyen tüketicilerin 369 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Çin'de ön siparişe açılan buzdolabının diğer ülke pazarlarına sunulması beklenmiyor.