Xiaomi, Mijia Akıllı Evcil Hayvan Su Pınarı 2'yi tanıttı. Uzun pil ömrü ve sessiz çalışma özellikleriyle dikkat çeken bu cihaz, evcil hayvanlar için ideal.

Xiaomi, yine yeni ürünlerle karşımıza çıkıyor. Şimdi de Mijia Akıllı Evcil Hayvan Su Pınarı 2 isimli ürününü tanıttı. Mijia serisine eklenen bu yeni evcil hayvan su pınarı, uzun pil ömrü ve sessiz çalışma özelliği ile dikkat çekiyor.

Xiaomi, Mijia Akıllı Evcil Hayvan Su Pınarı 2 adlı yeni ürününü tanıttı. 3 litrelik geniş haznesi ile tek dolumda 15 gün boyunca evcil hayvanların su ihtiyacını karşılayabilen bu cihaz, dört aşamalı filtreleme sistemiyle suyun temiz ve taze kalmasını sağlıyor.

Mijia Akıllı Evcil Hayvan Su Pınarı 2 özellikleri

Üç farklı su akışı modu sunarak evcil hayvanların farklı içme tercihlerini karşılıyor. Xiaomi, Mijia Akıllı Evcil Hayvan Su Pınarı 2, IPX7 su geçirmezlik derecesiyle güvenle yıkanabilir ve temizlenebilir özellikte. 4000mAh pil kapasitesiyle 100 güne kadar pil ömrü sunan su pınarı, Xiaomi Home uygulaması üzerinden izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor olacak.

Xiaomi'nin yeni ürünleri, yenilikçi özellikleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirket, bu ürünlerle hem evcil hayvan sahiplerine hem de teknoloji meraklılarına hitap etmeyi amaçlıyor.