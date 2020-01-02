Akıllı telefon pazarının parlayan şirketlerinden Xiaomi, yeni yıla rakip bir firmadan yönetici transferi ederek başladı. Çinli akıllı telefon üreticisi, ayrıca önümüzdeki yıllarda 5G, yapay zekâ gibi alanlara yatırım yapacağını da açıkladı.

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, salı günü resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, Lenovo’nun Çin akıllı telefon biriminin eski yöneticisi Chang Cheng’in Xiaomi’ye başkan yardımcısı olarak katıldığını açıkladı. Cheng’in Xiaomi’ye katılmasının sebebi ise şirketin akıllı telefon üretimini gözlemlemek.

Jun’un Weibo’da yaptığı paylaşım altına yorum yapan Cheng, “2020’nin ilk gününde, hayallerimi gerçekleştirmek için çok sıkı çalışıyorum” dedi. Cheng, ayrıca Xiaomi’deki yeni işi için çok heyecanlı olduğunu da dile getirdi.

Xiaomi’den yeni yatırımlar

Lei Jun, yayınladığı yeni yıl mektubunda Xiaomi’nin 5G, yapay zekâ ve nesnelerin internetine önümüzdeki beş yıl içerisinde 7,18 milyar dolar (42,5 milyar TL) yatırım yapacağını duyurdu. Jun, ayrıca 2020’nin Xiaomi’nin 5G yatırımları konusunda atılım yapacağı bir yıl olacağını açıkladı.

Geçtiğimi senenin ekim ayında Çin’deki telekom şirketleri ticari 5G ağlarını hizmete sunmaya başlamıştı ve Xiaomi’nin bütçe dostu akıllı telefonlar üreten alt markası Redmi de bundan bir ay sonra ilk 5G destekli akıllı telefonunu yayınlamıştı.

Chang Cheng, Xiaomi ile yaptığı görüşmeden iki gün önce Weibo hesabından yaptığı açıklamada “Sevdiğiniz her şeyi kaybetmeniz muhtemeldir. Ancak nihayetinde aşk, farklı bir yoldan geri döner” ifadelerini kullanmıştı.

Cheng, Lenovo’ya 2000 yılında notebook pazarı için araştırma geliştirme yöneticisi olarak katılmıştı. 2015 yılında ise Lenovo’ya bağlı bir akıllı telefon şirketi olan Zuk Mobile’da CEO’luğa terfi etmişti. Yönetici, bundan üç sene sonra ise Lenovo’nun Çin akıllı telefon biriminin başına atanmıştı.