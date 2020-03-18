Xiaomi geçtiğimiz hafta Mi A2 Lite cihazlar için gelen Android 10 güncellemesinde hatalar olduğunu kabul etti. Şirket kullanıcılar için yayınladığı duyuruda çok yakında yeni bir güncelleme ile problemlerin çözüleceğini iletti.

Xiaomi'nin 2018 yılında kullanıcının beğenisini kazanan ve oldukça satış yapan Mi A2 Lite modeli geçtiğimiz hafta Google'ın en son Android 10 işletim sistemine bir güncelleme almıştı, ancak yeni sürümde birçok hata bulundu. Güncellemenin ilk derlemesinde bazı hatalar olması beklense de, Mi A2 Lite modeli için, tıpkı Mi A3 modelinde olduğu gibi problemler biraz daha fazlaydı.

Güncellemeyle ilgili sorunların birkaç küçük hatanın ötesine uzandığı görüldü ve bu durum birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar telefonlarının LCD ekranının kalıcı olarak hasar görmesinden şikayet ederken, bazı kullanıcılar ise pilin tam olarak şarj olmadığından dert yandı. Telefonun gözle görülür şekilde ağırlaştığı da bildirilen hatalar arasındaydı.

Xiaomi'nin, Android 10 güncellemesinin neden olduğu sorunları çözmek için çok çalıştığı şirket tarafından bildirildi. Bu amaçla, şirketin yazılım ekibi Mi topluluğunda bu ay boyunca yeni bir OTA güncellemesi yayınlamaya çalıştığının duyurusunu yaptı. Şirketin bildirdiğine göre Mi A2 Lite sahipleri güncellemeyi nisan ayından önce toplu olarak almaya başlayacak. Sunum için henüz belirli bir tarih olmadığını da burada ekleyelim.

Xiaomi Mi A2 Lite Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 625

Snapdragon 625 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64GB

64GB Ekran: 5,84 inç Full HD+

5,84 inç Full HD+ Arka Kamera: 12 MP Sony IMX486 sensör + 5 MP Samsung S5K5E8 sensör

12 MP Sony IMX486 sensör + 5 MP Samsung S5K5E8 sensör Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh İşletim Sistemi: Android One

Android One Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

Bunlara ek olarak, Xiaomi şirketinin, Android 10 güncellemesi tarafından desteklenen A2 Lite modeli kullanıcılarını, cihazlarını yetkili Mi servis merkezlerine götürmeye veya satış sonrası yardım için perakendecilerle görüşmeye sevk ettiğini belirtmekte yarar var. Biz de yeni güncelleme yayınlandığında sizleri haberdar etmek için burada olacağız.