Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Dacia, Nisan 2026 döneminde geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay genel olarak zam yapmazken, bazı modellerde sınırlı indirimler uyguladı. Özellikle Sandero ve Stepway tarafında fiyatların aşağı yönlü güncellendiği görülüyor.
Bu içerikte Dacia’nın Nisan 2026 güncel sıfır otomobil fiyatlarına ve opsiyon listelerine yakından bakacağız. Listeyi incelerken model bazlı detayları ve donanım seçeneklerini aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.
Dacia fiyat listesi - Nisan 2026
|Model
|Mart Başlangıç Fiyatı
|Nisan Başlangıç Fiyatı
|Yeni Sandero (2025)
|1.242.000 TL
|1.238.000 TL
|Yeni Sandero (2026)
|1.299.000 TL
|1.295.000 TL
|Yeni Sandero Stepway
|1.685.000 TL
|1.681.000 TL
|Yeni Jogger
|-
|1.595.000 TL
Yeni Sandero fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli
|Essential, Manuel
|1.295.000 TL
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli
|Expression, Manuel
|1.426.000 TL
Dacia’nın kompakt hatchback modeli olan Yeni Sandero, uygun fiyatlı otomobil arayan kullanıcılar için önemli bir alternatif olmaya devam ediyor. Sade tasarımı, düşük kullanım maliyetleri ve temel ihtiyaçlara odaklanan yapısıyla şehir içi kullanımda pratik bir çözüm sunuyor.
Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Essential, Expression
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Essential, Expression
|Konfor Paketi
|55.000 TL
|Essential
Yeni Sandero Stepway fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|Eco-G 120, Benzin/LPG
|Expression, Otomatik
|1.681.000 TL
|Eco-G 120, Benzin/LPG
|Extreme, Otomatik
|1.746.000 TL
Sandero Stepway, standart Sandero’ya kıyasla daha yüksek yapısı ve SUV benzeri tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Hem şehir içi hem de hafif arazi koşullarına uygun yapısıyla çok yönlü bir kullanım sunan model, özellikle LPG seçeneği ile ekonomik bir alternatif oluşturuyor.
Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression
|16" Talia Alüminyum Jantlar
|32.000 TL
|Expression
|Elektrikli Cam Tavan
|58.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi
|45.000 TL
|Extreme
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Extreme
Yeni Jogger fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|TCe 110, Benzinli
|Extreme, Manuel (7 koltuk)
|1.595.000 TL
|Eco-G 120, Benzin/LPG
|Extreme, Manuel (5 koltuk)
|1.645.000 TL
|Eco-G 120, Benzin/LPG
|Extreme, Manuel (7 koltuk)
|1.675.000 TL
|Eco-G 120, Benzin/LPG
|Extreme, Otomatik (7 koltuk)
|1.795.000 TL
Dacia Jogger, geniş iç hacmi ve 7 koltuklu yapısıyla özellikle kalabalık aileler için pratik bir seçenek sunuyor. Hem benzinli hem de LPG’li motor seçenekleriyle ekonomik kullanım vadeden model, fonksiyonelliği ön planda tutan yapısıyla dikkat çekiyor.
Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Nisan 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi
|45.000 TL
|Extreme