Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Dacia’nın Nisan 2026'da geçerli olan güncel fiyat listesi yayımlandı. Mart ayına kıyasla fiyatlarda küçük çaplı geri çekilmeler dikkat çekerken, ürün gamına yeniden eklenen Jogger modeli de listenin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

Dacia, Nisan 2026 döneminde geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay genel olarak zam yapmazken, bazı modellerde sınırlı indirimler uyguladı. Özellikle Sandero ve Stepway tarafında fiyatların aşağı yönlü güncellendiği görülüyor.

Bu içerikte Dacia’nın Nisan 2026 güncel sıfır otomobil fiyatlarına ve opsiyon listelerine yakından bakacağız. Listeyi incelerken model bazlı detayları ve donanım seçeneklerini aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.

Dacia fiyat listesi - Nisan 2026

Model Mart Başlangıç Fiyatı Nisan Başlangıç Fiyatı Yeni Sandero (2025) 1.242.000 TL 1.238.000 TL Yeni Sandero (2026) 1.299.000 TL 1.295.000 TL Yeni Sandero Stepway 1.685.000 TL 1.681.000 TL Yeni Jogger - 1.595.000 TL

Yeni Sandero fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TCe 100 HP, Benzinli Essential, Manuel 1.295.000 TL 1.0 TCe 100 HP, Benzinli Expression, Manuel 1.426.000 TL

Dacia’nın kompakt hatchback modeli olan Yeni Sandero, uygun fiyatlı otomobil arayan kullanıcılar için önemli bir alternatif olmaya devam ediyor. Sade tasarımı, düşük kullanım maliyetleri ve temel ihtiyaçlara odaklanan yapısıyla şehir içi kullanımda pratik bir çözüm sunuyor.

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Yedek Lastik 12.000 TL Essential, Expression Metalik Renk 13.000 TL Essential, Expression Konfor Paketi 55.000 TL Essential

Yeni Sandero Stepway fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Eco-G 120, Benzin/LPG Expression, Otomatik 1.681.000 TL Eco-G 120, Benzin/LPG Extreme, Otomatik 1.746.000 TL

Sandero Stepway, standart Sandero’ya kıyasla daha yüksek yapısı ve SUV benzeri tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Hem şehir içi hem de hafif arazi koşullarına uygun yapısıyla çok yönlü bir kullanım sunan model, özellikle LPG seçeneği ile ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL Expression 16" Talia Alüminyum Jantlar 32.000 TL Expression Elektrikli Cam Tavan 58.000 TL Extreme Sürüş Paketi 45.000 TL Extreme Kablosuz Şarj 8.000 TL Extreme

Yeni Jogger fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat TCe 110, Benzinli Extreme, Manuel (7 koltuk) 1.595.000 TL Eco-G 120, Benzin/LPG Extreme, Manuel (5 koltuk) 1.645.000 TL Eco-G 120, Benzin/LPG Extreme, Manuel (7 koltuk) 1.675.000 TL Eco-G 120, Benzin/LPG Extreme, Otomatik (7 koltuk) 1.795.000 TL

Dacia Jogger, geniş iç hacmi ve 7 koltuklu yapısıyla özellikle kalabalık aileler için pratik bir seçenek sunuyor. Hem benzinli hem de LPG’li motor seçenekleriyle ekonomik kullanım vadeden model, fonksiyonelliği ön planda tutan yapısıyla dikkat çekiyor.

Yeni Jogger opsiyon fiyatları - Nisan 2026