Xiaomi, Aşırı Uygun Fiyata 120 Hz Yenileme Hızı ve QHD Çözünürlük Sunan Monitör Tanıttı

Xiaomi, çok uygun fiyata 120 Hz ekran ve QHD çözünürlük sunan yeni monitörü A27Qi 2026 modelini tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Xiaomi, telefonlardan ev aletlerine kadar birçok farklı kategoriden ürünlerle karşımıza çıkıyordu. Monitörler de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, A27Qi 2026 ismi verilen uygun fiyatlı yeni monitörünü Tayvan'da gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıttı.

Xiaomi A27Qi modeli, çok uygun fiyata gelişmiş özellikleri kullanıcılara sunmasıyla dikkat çekmeyi başaran bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Genel kullanıma yönelik bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi A27Qi neler sunuyor?

A27Qi modeli, 27 inç boyutunda bir IPS ekrana sahip. Bu ekran 1440x2560 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile akıcı ve yüksek kalitede görüntüleme deneyimini kullanıcıyla buluşturabiliyor. Ayrıca 300 nit parlaklık ve IPS panelden bekleyeceğiniz klasik 178 derecelik görüş açısı var.

%100 sRGB ve %95 DCI-P3, 8 bit renk derinliği ile gelen cihazda düşük mavı ışık desteği, DC karartma özellikleri var. Fotoğraf düzenleme, tasarım çalışmaları veya içerik oluşturma için, kutudan çıktığı gibi daha hassas renk doğruluğu sunabiliyor. Kontrast oranı ise 1300:1'e yükseltilmiş. Tepki süresi ise 6 ms olarak açıklandı.

Xiaomi A27Qi modeli, 159 dolarlık fiyat etiketine sahip. 200 dolar altı bir fiyata 120 Hz yenileme hızı, QHD çözünürlük, güçlü renk kapsamı gibi özellikler sunmasıyla rekabetçi bir model olacağını söyleyebiliriz.

