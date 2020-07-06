Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı bilekliği Mi Smart Band 4C'yi tanıttı. Şirketin yeni akıllı bilekliği, Redmi'nin Smart Band modelinin yeniden markalandırılmış hali olarak karşımıza çıkarken uygun fiyatı ile de dikkat çekmeyi başarıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı bilekliğini tanıttı. "Mi Smart Band 4C" olarak isimlendirilen bu akıllı bileklik, spor odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkarken tasarım ve diğer özellikler açısından da Xiaomi hayranlarının yakından tanıdığı bir ürün. Şirket, birkaç ay önce duyurulan Redmi Smart Band isimli akıllı bilekliği yeniden markalandırarak Mi Smart Band 4C haline getirmiş durumda.

Xiaomi Mi Smart Band 4C, 1.08 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip. İki haftaya kadar kullanım imkanı vadeden akıllı bilekliğin kalp atış sensörü de bulunuyor ve bu akıllı bilekliği USB Type-A girişiyle doğrudan şarj edebiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak bu akıllı bileklik, benzerlerinde olduğu gibi uyku takibi de yapabiliyor ve farklı alanlardaki egzersiz ve spor aktivitelerini takip edip kayıt altına alabiliyor.

Karşınızda Xiaomi Mi Smart Band 4C

Xiaomi Mi Smart Band 4C'nin tasarım olarak Mi Band serisinden biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu akıllı bileklik ile kordonu da birbirinden ayrılamıyor. Yani Xiaomi Mi Smart Band 4C'nin ruhu, Mi Band serisine oranla biraz daha farklı. Bu arada, Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğinin NFC desteğine sahip olmadığını da açıkça ifade etmek gerekiyor. Peki bu akıllı bilekliğin fiyatı ne kadar?

Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bu akıllı bileklik siyah, kırmızı, mavi ve kahverengi olarak tercih edilebilecek. Ayrıca bu akıllı bilekliğe sahip olmak isteyen kullanıcıların sadece 14 dolar (yaklaşık 96 TL + vergiler) karşılığında satın alınabilecek. Şirket, Redmi Smart Band'ın bulunduğu ülkelere Mi Smart Band 4C'yi getirmeyecek. Yani bazı ülkelerde Mi Smart Band 4C, bazı ülkelerde ise Redmi Smart Band satın alınabilecek.