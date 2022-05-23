Xiaomi, APK Paylaşılmasına Karşı Adım Attı

Xiaomi, yaptığı bir duyuruyla Android işletim sisteminden APK’ların çıkartılıp paylaşılmasını engellemek için girişimlerde bulundu. APK indirmek tarihe mi karışıyor?

Uzun yıllar boyunca, APK dosyalarını çıkarma ve paylaşma kolaylığı Android işletim sisteminin bir avantajı olmuştur. Mesela bir uygulama güncellemesi sorunlara neden oluyorsa, sorun çözülene kadar internetten uygulamanın eski bir sürümünü indirerek bunu çözebiliyorsunuz.

Ancak şirketler, üçüncü taraf kaynaklardan APK dosyalarını kopyalayıp yükleme konusunda biz kullanıcılarla aynı fikirde değil. Tam da bu konu ile alakalı Xiaomi bir açıklama yaptı. Şirket, cihaz sahiplerinin üçüncü taraf kaynaklardan APK dosyalarını kopyalamasını ve paylaşmasını engelleyen açık kaynaklı bir Android projesini duyurdu. Nedeni ise “özel kaynakları korumak”.

APK indirmek tarihe mi karışıyor?

Xiaomi, uygulamaların yalnızca Google Play Store'da veya diğer güvenilir pazarlarda kullanılabilir olmasını istiyor. Ancak Google şirketin bu girişimine açıkça karşı çıktı fakat rekabet veya kaynakların özel kaynakları koruma nedeniyle değil. Sebep, Xiaomi tarafından hazırlanan yazılımın önemli bir dezavantajı olması.

Bu yazılım, APK dosyalarının yalnızca Android'in normal (özel) yapısından çıkarılmasını engellemek için tasarlanmış. Ancak Google çalışanlarından birine göre bu sınırlamayı aşmak için Android sisteminde hata ayıklama yapısını yüklemek yeterli olacak ve bu, APK'yı her zamanki gibi çıkarmaya olanak sağlayacak.

Google geliştiricileri, APK dosyalarının çıkartılamaz yapılamayacağından neredeyse emin. Herhangi bir yöntemle APK’ları çıkartılamaz hâle getirmek imkânsız ancak Xiaomi de Google kadar inatçı ve APK işine bir son vermek istiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.