Almanya merkezli kamera üreticisi Leica, yıllardır ortağı olduğu Huawei ile ilişiğini keserek Xiaomi ile ortaklık imzaladı. Xiaomi, önümüzdeki temmuz ayı için de heyecanlandıran bir duyuru yaptı.

​Akıllı telefon dünyası bugün oldukça kritik bir haberle sarsıldı. Yıllardır Huawei ile birlikte akıllı telefonların kamera bölümünde yer alan Leica, Xiaomi ile uzun vadeli ortaklık kurduğunu duyurdu. Leica’nın en büyük ortağının rakibiyle yeni ortaklık kurmasıysa Huawei ve Leica arasındaki ortaklığın geleceğini sorgulattı.

Ortaklığın duyurulmasından kısa bir süre sonraysa bu merak son buldu. Bir Huawei yetkilisi, Android Authority’ye yaptığı açıklamada Huawei ve Leica arasındaki ortaklığın sona erdiğini açıkladı. Üstelik yetkilinin paylaştığı açıklamaya göre bu dev ortaklık, bir aydan uzun bir süre önce, 31 Mart tarihinde sona ermişti.

Huawei, Leica ile birlikte en iyiler listesindeydi:

Huawei ve Leica, 2016 yılında P9 serisi ve Mate 9 serisi ile birlikte çalışmaya başlamışlardı. Her iki şirket de ortaklık kapsamında telefonların kameralarını geliştirmeye çabalamış, daha yüksek kaliteli fotoğraflara odaklanmıştı. Ortaklıkla birlikte Huawei, ABD’nin Çin’e uyguladığı ticaret yasağına rağmen bile en iyi akıllı telefon kameraları listelerinde yer almıştı.

Huawei, akıllı telefon kameraları konusunda en prestijli puanlamayı sağlayan DxOMark’ın tüm zamanlar listesinde pek çok modeline yer veriyor. Bu modellerin başında geçtiğimiz yıl çıkan Huawei P50 Pro yer alıyor. Küresel sıralamada ikinci sırada yer olan P50 Pro’yu 4. sırada Mate 40 Pro+ ve 7. sırada Mate 40 Pro takip ediyor.

Xiaomi, kamera konusunda zirveye oynamaya hazırlanıyor:

Akıllı telefon kameraları konusunda en iyiler listesinde yer alan Xiaomi, Leica ortaklığıyla birlikte büyük işlere imza atmayı planlıyor. Hatta sektör içindeki pek çok kişiye göre Xiaomi 12 Ultra’nın kamera performansı, bir akıllı telefonun DSLR kameraların kalitesine en fazla yaklaştığı model olacak.

Xiaomi ve Leica ortaklığının ilk meyvesiyse bugün yapılan duyuruyla birlikte paylaşıldı. Xiaomi, Leica ortaklığı duyurusunda bu temmuz ayında ‘görüntüleme amiral gemisi’ olarak adlandırdığı telefonunu göstereceğini paylaştı. Bakalım Xiaomi, Leica ortaklığıyla akıllı telefon sektöründe nasıl bir yer edinecek..