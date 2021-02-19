Xiaomi'nin Türkiye distribütörü Evofone, şirketin Ankara'daki ilk yetkili servisini açtı. Kızılay'da yer alan servis merkezi, Xiaomi Türkiye garantili akıllı telefon, aksesuar ve diğer ekosistem ürünleri için hizmet verecek. Bu merkezde, ürün satışları da yapılacak.

Xiaomi'nin Türkiye'deki yetkili distribütörlerinden Evofone, Ankara'da Xiaomi'nin ilk münhasır yetkili servisini açtı. Evofone Servis Müdürü Cem Keçeci ve Xiaomi Türkiye Servis Müdürü Ozan Uz'un katılımıyla gerçekleştirilen Kızılay'daki servis açılışında, Xiaomi'nin Türkiye'deki geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunuldu.

Açılışta konuşan Ozan Uz, Xiaomi'nin Türkiye'de hem satış hem de satış sonrası destekleri önemsediğini, tüm müşterilerin bu hizmetlere kolayca ulaşmalarını sağlama konusunda da kararlı olduklarını söyledi. Bu amaçla da 2021 yılında önemli atılımlar yapacaklarını ifade eden Uz, yıl boyunca satış ve servis hizmeti noktalarını genişletmeye devam edeceklerini vurguladı.

İşte Xiaomi'nin Ankara'daki ilk yetkili servisinin açılışından paylaşılan bir kare

Ankara'daki ilk Xiaomi Yetkili Servis Merkezi, Xiaomi Türkiye garantili tüm telefonlara destek verecek. Ayrıca aksesuar ve ekosistem ürünleriyle ilgili teknik servis hizmeti de bu merkezden alınabilecek. Ancak bu merkezin tek hizmeti, servis olmayacak. Xiaomi hayranları, Kızılay'daki servis merkezine giderek, Xiaomi'nin ürünleriyle tanışma imkanı da yakalayabilecekler.

Eğer bu merkezi ziyaret etmek, Xiaomi ürünlerini satın almak ya da teknik servis imkanından faydalanmak isterseniz; hafta içi 09:00-18:00, cumartesi günleri ise 09:00-14:00 saatleri arasında merkeze gidebilirsiniz. Korkutreis Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 32/B adresinde yer alan merkezin telefon numarası ise 0312 229 98 91.