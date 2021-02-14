Xiaomi Mi 11'in Düşük Işıkta Sergilediği Kamera Performansı

Geçtiğimiz günlerde küresel lansmanı gerçekleştirilen ve hem tasarımıyla hem de özellikleriyle büyük beğeni toplayan Xiaomi Mi 11'in karanlık ortamda nasıl bir video performansı sergilediğini gözler önüne seren bir video paylaşıldı.

2020'nin son günlerinde tanıtılan ve gözleri bir anda üzerine toplayan Xiaomi Mi 11'in küresel lansmanı da geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Mi 11, 2021'in en iddialı akıllı telefonları arasında yerini şimdiden elde etti.

Güçlü işlemcisi, kavisli geniş ekran tasarımı ve arkada güçlü bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkan telefon, bir pazarlama hamlesi olarak da kamera performansıyla öne çıkarılıyor. Telefonun 108 MP'lik ana kamerasının performansından biraz daha bahsetmek isteyen Xiaomi, Mi 11'in karanlık bir ortamda nasıl video çekebildiğini göstermek için bir video yayınladı.

Gözün gördüğünden daha aydınlık:

Yayınlanan söz konusu videoda bir sahne performansı yer alıyor. Sahneden gelen bir işaretle kapanan ışıklar sonrası çekim yapan bir Mi 11 görüyoruz. #MovieMagic etiketi ile yayınlanan videoda Mi 11'in performansı o kadar etkileyici ki gerçekten de videoda bir 'magic' dokunuşu olup olmadığı merak konusu. Ancak eğer video bize yüzde yüz gerçek performansı doğrudan aktarıyorsa, Xiaomi'nin Mi 11 ile bu anlamda büyük bir başarı elde ettiğini söylemek mümkün.

Genel olarak uygun fiyatlı ve yüksek performans sunan akıllı telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin Mi 11'de fiyat politikası biraz daha farklı ve gerçekleşen küresel lansmanda telefonun fiyatı 799 euro olarak açıklandı. Bu da ülkemizde anlık kurla vergiler hariç 6.800 TL seviyesinde bir fiyata denk geliyor. Yani kamerasıyla çok mutlu edecek olsa da Mi 11 fiyatıyla çoğu kişiyi hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin Mi 11 kamera performansı videosu: