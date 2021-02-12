Xiaomi Black Shark 3 Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Xiaomi'nin mobil oyunculara hitap eden akıllı telefonu Black Shark 3, Türkiye'de satışa sunuldu. Cihaz, özelliklerine kıyasla fena olmayan bir fiyat etiketine sahip.

Mobil oyun dünyası, çok uzun bir geçmişe sahip olmadığı için nispeten yeni yeni gelişmeye başlıyor olsa da şimdiden direkt olarak mobil oyunculara hitap eden akıllı telefonlar piyasaya sürülüyor. Oyuncu telefonları geliştiren şirketlerden biri olan Xiaomi, en yeni oyuncu telefonu olan Black Shark 3’ü Türkiye’de satışa sundu.

An itibarıyla Xiaomi’nin çevrimiçi mağazalarından satın alabileceğiniz Xiaomi Black Shark 3 için Türkiye’de 6.999 TL’lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Daha iyi bir mobil oyun deneyimi için fiziksel tetik tuşlarına, büyük bir ekrana ve özel bir soğutma sistemine sahip olan akıllı telefon, standart kullanımda da amiral gemilerini aratmayan bir performans sunabiliyor.

6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Black Shark 3, AMOLED ekranı ve 90 Hz yenileme hızı ile hem kaliteli hem de akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Neredeyse tüm 2020 model amiral gemisi akıllı telefonlara güç veren Snapdragon 865 işlemciden güç alan akıllı telefonda 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Black Shark 3’ün en önemli detaylarından biri de çentikli ya da delikli ekran tasarımına sahip olmaması. Xiaomi, oyun severlerin kesintisiz bir oyun deneyimi yaşaması için Black Shark 3’te Samsung Galaxy S9 ailesine benzer bir ince çerçeveli bir tasarım tercih etmiş durumda. Black Shark 3 ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Black Shark 3 özellikleri