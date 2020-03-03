Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro - Özellikleri

Oyun telefonu kavramının hafızamıza işlenmesini sağlayan Xiaomi, Black Shark serisinin son üyeleri Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro'yu tanıttı. Her iki cihaz da hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da serinin Pro versiyonu, bir özelliğiyle Black Shark 3'ün önüne geçiyor.

Xiaomi, geçtiğimiz iki sene içerisinde akıllı telefonlar için yepyeni bir kategori olarak tanımlayabileceğimiz oyuncu telefonlarına yenilerini ekledi. Şirket, Black Shark ismini verdiği oyun telefonu ailesinin ilk üyelerini 2018 yılında tanıttı ve bir sonraki yıl Black Shark 2’yi piyasaya sürerek daha fazla ilgi toplamayı başardı.

Günümüzde oyun telefonlarına artan ilgiyle yola devam eden Xiaomi, bugün Çin’de Black Shark 3 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro isimli iki modele ev sahipliği yapan Black Shark 3 serisi, özellikleriyle gerçekten de ilgiyi üzerine çekmeyi başaracak gibi duruyor.

Black Shark 3 nasıl bir telefon?

Black Shark 3, Black Shark ailesinin kendine has olan tasarımını biraz daha şık bir şekilde taşıyor. Cihazın arkasındaki Black Shark logosu, RGB ışıklandırmaya sahipken telefonun üst kısmında 3,5 mm kulaklık girişi, alt kısmında da bir adet USB Type-C girişi bizi karşılıyor.

Black Shark 3, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip 6,67 inçlik FHD AMOLED ekranla geliyor. Ekranın alt ve üst kısımlarında ince çerçeveler olmasına rağmen bu durum pek de rahatsız edici durmuyor. Ekran, 20:9 en boy oranına ve 1080x2400 piksel çözünürlüğe sahip.

Black Shark 3’ü özel kılan özelliklere gelirsek cihaz, Snapdragon 865 işlemciye, 12 GB LPDDR5 RAM’e ve 256 GB UFS 3.0 depolama alanına sahip. Xiaomi’nin yeni oyuncu telefonu 5G bağlantı ve Wi-Fi 6 desteğini de beraberinde getiriyor. Böylece mümkün olan en yüksek hızda indirme yapmak bu telefonda mümkün olacak.

Black Shark 3, oyuncu telefonu adını taşımasına rağmen kamera kısmında da epey iyi özelliklere sahip. Cihaz, 64 MP’lik ana kamera ile birlikte 13 MP’lik ultra geniş açılı kamerayı ve 5 MP’lik derinlik sensörünü bünyesinde barındırıyor. Cihazın ön kısmındaysa bizi 20 MP’lik bir kamera karşılıyor.

Son olarak Black Shark 3, donanımlara yeterli gücü sağlayabilmek için 4.720 mAh’lik bataryaya sahip. Cihaz, 65 W hızlı şarj desteğiyle zaten dikkatleri üstüne çekmişken bir de 18 W’lık manyetik hızlı şarj teknolojisine de destek veriyor. 65 W’lık hızlı şarj, Black Shark 3’ün bataryasını 15 dakika içerisinde %60 seviyesine getirebiliyor.

Black Shark 3 Pro nasıl bir telefon?

Black Shark 3 Pro, Black Shark 3 ile genel anlamda aynı tasarımı paylaşıyor fakat serinin Pro versiyonunda ekranın boyutu daha büyük. Black Shark 3 Pro, 7,1 inçlik 2K AMOLED ekranla geliyor ve aynı şekilde 90 Hz ekran yenileme hızını destekliyor. Pro versiyonunun ekran çözünürlüğü 3120x1440 olarak belirlenmiş durumda.

Black Shark 3 Pro ve Black Shark 3 arasındaki en büyük farksa oyuncuların tercihini etkileyecek bir şey. Black Shark 3 Pro, cihazın yan kısmında biri altta biri üstte olmak üzere iki ayrı oyun tuşuna sahip. Belli ki Xiaomi, mobil oyuncuların konsol deneyimini mobil cihazlarda yaşamalarını istiyor.

Black Shark 3 Pro’nun kamerası ve donanım özellikleri, Black Shark 3 ile tamamen aynı. 65 W hızlı şarj ve 18 W manyetik şarj desteğine sahip olan Black Shark 3 Pro, 5.000 mAh’lik bataryasıyla daha uzun süre oyun oynamaya izin veriyor.

Black Shark 3 özellikleri:

Ekran: 90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED, 1080x2400 çözünürlük

90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED, 1080x2400 çözünürlük İşlemci: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera (120 derece) + 5 MP derinlik sensörü

64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera (120 derece) + 5 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 4.720 mAh, 65 W hızlı şarj, 18 W manyetik şarj

4.720 mAh, 65 W hızlı şarj, 18 W manyetik şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6

5G, Wi-Fi 6 İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı JoyUI

Android 10 tabanlı JoyUI Renkler: Lightning Black, Star Silver, Armor Gray ve Bright Pink

Black Shark 3 Pro özellikleri:

Ekran: 90 Hz yenileme hızı, 7,1 inç 2K AMOLED, 1080x3120 çözünürlük

90 Hz yenileme hızı, 7,1 inç 2K AMOLED, 1080x3120 çözünürlük İşlemci: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera (120 derece) + 5 MP derinlik sensörü

64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera (120 derece) + 5 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.000 mAh, 65 W hızlı şarj, 18 W manyetik şarj

5.000 mAh, 65 W hızlı şarj, 18 W manyetik şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6

5G, Wi-Fi 6 İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı JoyUI

Android 10 tabanlı JoyUI Renkler: Phantom Black ve Armor Grey

Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro fiyatı:

Serinin ilk telefonu Black Shark 3’ün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 3.499 yuanlık (yaklaşık 3.070 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Cihazın 12 GB + 128 GB’lık versiyonu 3.799 yuan (yaklaşık 3.330 TL + vergiler), 12 GB + 256 GB’lık versiyonuysa 3.999 yuan (yaklaşık 3.500 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.

Oyunculara bambaşka bir deneyim yaşatacak Black Shark 3 Pro’nun 8 GB + 256 GB’lık modeli 4.699 yuanlık (yaklaşık 4.110 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa çıkacakken cihazın 12 GB + 256 GB’lık versiyonuysa 4.999 yuan (yaklaşık 4.370 TL + vergiler) gibi bir fiyat etiketine sahip olacak.