Xiaomi ekosisteminin bir parçası olan Mibro Air akıllı saat, özellikleriyle birlikte duyuruldu. Birçok özelliği bünyesinde barındıran bu uygun fiyatlı akıllı saatin bu ayın sonunda çıkması bekleniyor.

Bölünmüş Xiaomi ekosisteminin bir parçası olan, Zhenshi Technology'nin Mibro markasının ürün yelpazesine yeni bir parça daha ekleniyor: Mibro Air. Şirket, Mibro Air adını verdiği yeni akıllı saatinin duyurusunu gerçekleştirdi ve saatin özelliklerini de açıkladı.

30 Kasım tarihinde çıkması beklenen yeni akıllı saat, bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacak. Peki, Xiaomi ekosisteminin de bir parçası olacak olan Mibro Air akıllı saatinin öne çıkan özellikleri neler?

Mibro Air'in öne çıkan özellikleri

Mibro Air akıllı saat, yekpare olarak yapılmış metal bir gövdeye sahip. Bu sayede çizilmelere karşı daha dayanıklı hale gelen saatin IP68 sertifikası da bulunuyor. Bu sayede saat, çizilmelerin yanı sıra yağmura ve su sıçramalarına karşı da dayanıklılık gösterebiliyor. Saatte %95 ekran gövde oranına sahip bir ekran bulunuyor. Ayrıca saatin kadranının arka planı ve arayüzü özelleştirilebiliyor.

12 spor modu bulunan saat; futbol, koşu, tenis gibi sporlara ek olarak yürüme bandı ve egzersiz bisikleti gibi aktiviteleri de kaydedebiliyor. Kalp atış hızı sensörü bulunan Mibro Air, sürekli olarak ölçüm yapıyor ve olası bir sorun ya da düzensizlik durumunda kullanıcısını uyarıyor. Ayrıca uyku takibi de gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca tüm bu ölçümler ve değerler Mibro Fit mobil uygulaması senkronize edilebiliyor.

200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Mibro Air, sürekli kullanımda 10 gün batarya ömrü garantisi veriyor. Bekleme modunda ise bataryanın ömrü 25 güne kadar çıkıyor. Bluetooth V5.0 desteği bulunan saat çağrılar, mesajlar, WhatsApp, Messenger, Skype, Gmail gibi birçok uygulamadan da bildirim alabiliyor.

Xiaomi Mibro Air akıllı saat, 32,99 dolarlık (252 TL) fiyat etiketine sahip ve internet sitesinden satın alınabiliyor. Ancak ne yazık ki ürünün gönderildiği ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.