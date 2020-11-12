Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye Fiyatları Açıklandı

Xiaomi, Mi 10 ailesinin son üyeleri Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlar ve sahip oldukları özelliklerden yola çıkarak Mi 10T ikilisinin önümüzdeki dönemde Türkiye'deki en popüler telefonlar arasında yer alacağını söyleyebiliriz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 10 ailesinin en yeni üyeleri olan Mi 10T ve Mi 10T Pro’yu Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Mi 10T ikilisinin Türkiye lansmanını gerçekleştiren şirket, cihazlar için pek çok tüketicinin hoşuna gidecek bir fiyat etiketi açıklamış durumda.

Her ikisi de delikli ekran tasarımı sunan ve bu sayede yüksek ekran/gövde oranı ile gelen Mi 10T ikilisi, 6,67 inç büyüklüğündeki LCD ekranında Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Ancak Mi 10T ailesi asıl gücünü performans tarafında gösteriyor.

Qualcomm’un en güncel amiral gemisi işlemcilerinden Snapdragon 865’ten güç alan Mi 10T ikilisi; standart modelde 6 GB ve 8GB RAM, Pro modelde ise yalnızca 8 GB RAM sunuyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefonlar 5.000 mAh’lik bataryalarında 33W hızlı şarj desteği ile geliyor.

Mi 10T modelinde 64 MP olan ana kamera, Mi 10T Pro modelinde 108 MP olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca her iki modelde de 13 MP (f/2.4) ikinci ve 5 MP (f/2.4) üçüncü kamera yer alıyor. Ayrıca yine her iki modelde de 20 MP’lik bir ön kamera bulunuyor.

Xiaomi Mi 10T özellikleri

Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz'ye kadar tazeleme oranı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)

Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12

Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh

Bağlantı: LTE, Wi-Fi 6, USB Type-C, NFC

Boyutlar: 65.1 mm x 76.4 mm x 9.33 mm

Ağırlık: 216 gram

Xiaomi Mi 10T Pro özellikleri

Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz'ye kadar tazeleme oranı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)

Arka Kamera: 108 MP (f/1.69) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12

Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh

Bağlantı: LTE, Wi-Fi 6, USB Type-C, NFC

Boyutlar: 65.1 mm x 76.4 mm x 9.33 mm

Ağırlık: 218 gram

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro Türkiye fiyatları

Xiaomi Türkiye, Mi 10T ve Mi 10T Pro için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamamış durumda. Ancak her iki modelin de başlangıç fiyatı duyuruldu. Buna göre nispeten daha zayıf özelliklere sahip olan Xiaomi Mi 10T, 4.999 TL’den başlayan fiyatlarla; Xiaomi Mi 10T Pro ise 5.799 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkaracak.