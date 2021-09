Elektrikli otomobil sektörüne adım attığını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin resmi forumunda bir kullanıcı, şirketin M1 isimli aracı için oluşturduğu konsept görselleri paylaştı. Kullanıcının amatörce oluşturduğu araç, oldukça ilgi çekici duruyor.

Daha çok fiyat-performans oranı yüksek olan akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, bugün otomobil sektörüyle karşımızda. En son geçtiğimiz günlerde otomobil sektöründeki kararlılığını kurduğu ekiple bizlere gösteren şirketin öne süreceği ilk model merakla beklenirken Xiaomi’nin resmi forumunda bir kullanıcı, M1 aracının render görüntülerini paylaştı.

Söz konusu aracın, Xiaomi kullanıcılarının aşina olacağı MIUI arayüzünün araç için geliştirilmiş versiyonunu kullanacağı söyleniyor. Bunun yanında elektrikli araç devlerinde çokça gördüğümüz özellikleri sunması beklenen araç için oldukça iddialı bir ifade kullanılmış. Gelin detaylara birlikte bakalım.

5 dakika şarj ile 1000 km mesafe:

Konseptin Mo Fei isimli yaratıcısı, oluşturduğu amatör render’ları paylaşmakla kalmadı, üzerine aracın özellikleri hakkında da detaylar verdi. Bu özellikler kapsamında araç, otonom sürüş özelliğine, sesli asistan desteğine ve holografik bir merkezi kontrol sistemine sahip olacak.

Hepsinden öte, Fei’nin söylediğine göre araç, 5 dakika şarjla 1000 km mesafe gidebilecek. Bu noktada, elektrikli otomobil sektöründe lider sayabileceğimiz Tesla’nın 2020 model olan Model S’inin maksimum 650 km menzil sunduğunu hatırlatalım.

Bu görüntüler, şirketin resmi forumuna yüklenmiş olsalar da Xiaomi’nin resmi olarak paylaştığı görüntüler olmadıklarından M1 aracını bambaşka şekillerde de görebileceğimizi unutmayalım.

Fakat bu render’ların da -resmi olmamalarına ve amatör olmalarına rağmen- oldukça iyi göründüklerini söyleyebiliriz. 5 dakika şarjla 1000 km menzil, kulağa oldukça uzak bir özellik gibi geliyor fakat teknoloji düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerlediği için her an her şeyin olabileceğini de akılda tutmak gerek.